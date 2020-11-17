福奇博士：“即使打90%效果的疫苗也要戴口罩”. November. 17, 2020 07:41. by 金艺允记者 yeah@donga.com. 最近与美国制药公司辉瑞公司共同开发新冠病毒疫苗的德国制药公司BioNTech的创始人兼首席执行官(CEO)乌尔•沙欣展望说：“明年冬天左右，我们的生活将能够恢复正常。”但是，美国国立过敏和传染病研究所(NIAID)所长安东尼•福奇主张，即使疫苗得到普及，也要继续采取戴口罩等防疫措施。 15日(当地时间)，沙欣CEO在接受英国广播公司(BBC)采访时表示：“如果计划没有差池，今年年末、明年初疫苗将得到普及。(明年)秋、冬季来之前，一定要提高疫苗接种率。”他表示，“我们的目标是，到明年4月为止，向全世界提供3亿份以上的疫苗。” 另外，福奇所长当天接受了美国CNN广播公司的采访，当被问到“明年感恩节或圣诞节时人们聚在一起会更安全吗”时，福奇所长表示：“在目前这样的处境下，很难一下子就完全恢复正常。明年会经过几周、几个月的时间逐渐好转。” 他表示，即使接种疫苗，也要遵守戴口罩等防疫方针。当被问到“疫苗开发完成后，人们能否回到没有防疫方针的以前的生活”时，福奇所长回答说，“希望不要这样。希望增加能够受到保护的领域。”他接着说：“即使对一般大众有90%~95%的疗效，也不知道对你自己有多大效果。希望不要因为自己注射了疫苗就放弃一切公共保健措施。”

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