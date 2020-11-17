韩国球员历史最好成绩！任成宰首次出战大师赛就获得亚军. November. 17, 2020 07:41. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 韩国男子高尔夫的招牌明星任成宰(22岁•CJ大韩通运•照片)在首次参加的“名人列传”美国大师赛上获得亚军，书写了亚洲男子高尔夫的新历史。 16日，在美国佐治亚州奥古斯塔国家高尔夫俱乐部(标准杆72杆)举行的第84届美国大师赛上，任成宰以低于标准杆15杆共273杆的成绩与卡梅伦•史密斯(澳大利亚)以并列第2位结束了本次比赛。这一成绩与冠军达斯汀•约翰逊(美国•低于标准杆20杆的268杆)相差5杆。因此，任成宰超越了2004年“坦克”崔京周的纪录(单独第3位)，登上了亚洲选手大师赛历史最高排名。 韩国选手首次在冠军组进行比赛的任成宰在当天的最后一轮比赛中抓下5支小鸟球，吞下2个柏忌，打出了低于标准杆3杆共69杆的成绩。任成宰一度落后只领先者约翰逊1杆，但在6、7号洞连续吞下柏忌，令人痛心。任成宰表示：“在两次失误之后，我放弃了欲望。 多亏了打消念头，在剩下的时间内集中精力打好自己的比赛，才以并列第二的成绩结束了比赛。” 据美国职业高尔夫(PGA)巡回赛透露，任成宰在首次参加大师赛的选手中取得了最好成绩(以杆数为准)。之前的记录是杰森•戴伊(澳大利亚)在2011年获得亚军时创下的低于标准杆12杆共276杆。另外，他也成为继2014年大赛亚军乔丹•斯皮思(美国•当时20岁9个月)、1997年大赛冠军泰格•伍兹(美国•21岁4个月)之后，历史上进入前5名的球员中第三年轻的。 与其他主要大赛不同，只在奥古斯塔GC举行的大师赛对大赛经验丰富的选手相对有利。虽然是首次参赛，但任成宰成功地攻占了比赛场地。在比赛之前，他每天进行6个小时的高强度训练，并更换了推杆，使出了杀手锏。任成宰在本次比赛中每洞平均推杆数排名第一(1.42杆)，4轮合计小鸟球数并列第1位(24支)。任成宰表示：“本周，此前整个赛季状态一直都不太好的推杆发挥得非常好，出现了很好的分数。” 由于受到新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情的影响，本次大赛原定于4月份举行。明年会像往年一样在4月举行，因此5个月后可以再次挑战冠军。任成宰表示，“以通过预选赛为目标进行的首次大师赛以并列第二名的成绩结束的今天，将长久留在记忆中。希望下次大师赛也能取得好成绩。”

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