重视现在超过过去，重视理性超过感情. November. 17, 2020 07:42. . 努尔哈赤1595年统一建州女真后，派出使臣要求朝鲜通交。而朝鲜正发生着前所未有的内乱。在这种情况下，如果连同北方也有女真族攻击，朝鲜无法承受两场战争。惊慌失措的朝鲜先派遣使臣，了解努尔哈赤当前的形势。完成这些任务，需要既有冒险精神和手腕、也有洞察力的人物。 政府物色人才时，提拔了在首尔南部担任主簿的申忠一。12月，申忠一访问了当时努尔哈赤的大本营费阿拉城，把当时的见闻记录下来，留下了名为《建州纪程图记》的游记。该书目前是研究努尔哈赤的珍贵史料。 申忠一在费阿拉城与女真族人士交谈。某一女真官员这样问道：“在这里的我们也都穿着绸缎，为什么你们国家穿丝绸衣服的人那么少呢？”听起来似乎是令人很不开心的问题。但是，他并没有大怒而不顾，而是要反问。他为什么问这样的问题呢？就在15世纪，建州女真与朝鲜相比，文化和经济实力更为落后。有的部族还在靠狩猎、放牧生活。也缺乏制作铁器和农具的技术，从朝鲜进口的主要商品就是农具。 就是这样的女真族，从16世纪起有组织地重建了经济。有效地经营农场，由国家主导贸易，增进了国富。铁器的生产技术也取得了飞跃性发展。以这样的国力为基础，军事力量也大幅增长，掠夺经济也同样增长。我们过去的领先已毫无意义。重要的是目前的能力和发展的可能性。执迷于过去，反而会麻痹现实的感觉，进一步歪曲发展的能力。其结果就是丙子胡乱。 如今，韩国社会共存着对历史的极端鄙视和憎恨以及过度的赞扬。不知道为什么突然会失去冷静和理性。但是，不管是赞扬还是鄙视，没有比失去理性的历史意识对社会的集体智慧更为有害。

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