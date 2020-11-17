来自中国的可吸入颗粒物之灾再次到来，依靠“低姿态”外交，解决将遥遥无期. November. 17, 2020 07:42. . 新冠疫情期间似乎一度平静的可吸入颗粒物再次活动猖獗。前天在首尔发布了入秋以来首次超细颗粒物警报，首都圈和忠清地区等中西部地区12日起连续四天，超细颗粒物浓度持续为“糟糕”水平。忠南地区14日和16日两天启动了紧急降尘措施，昨天除光州、全南、庆南和釜山之外的大部分都空气不佳，处于“糟糕”水平。 我国的可吸入颗粒物处于高浓度时，80%都来自中国，中国的影响是压倒性的。据韩国环境部门分析，最近特别趋于严重，也是由于乘着偏西风从中国飞来的空气污染物停留在韩国大气中。因新冠疫情一度降低的中国工厂的开工率接近恢复至100%，再加上开始冬季供暖，从中国流入的污染物质的总量再次增加。截至今年9月，全中国的可吸入颗粒物浓度平均下降了11.8%，为中国空气质量部分改善，但这只是新冠疫情带来的错觉现象，来自中国的可吸入颗粒物灾难仍然在破坏韩国人的健康和生活。 去年春天，肆虐韩半岛的最严重的可吸入颗粒物事件，来自中国的雾霾解决成为国家面临的问题，文在寅政府似乎在寻求某种根本对策。但之后近两年，并没有取得什么进展。虽说一年里举行了一两次两国环境部长会议和实务磋商讨论对策，但这里出来的对策并没有超出信息交流和学术研究的水平。 文在寅总统在去年可吸入颗粒物事件引起民心沸腾后，成立了由前联合国秘书长潘基文为委员长的全国性对策机构——国家气候环境会议，但之后没有取得任何进展。中国仍然声称“首尔的可吸入颗粒物是当地排放的”，不承认本国的责任，韩国政府甚至连正式抗议也没有提出，进行了不咸不淡的处理。 当然，如果中国的产业和环境政策没有发生划时代的变化，就不会有从根本上阻止来自中国的大气污染物的来袭。但是，如果中国大幅加强东部沿海工厂的污染物排放标准，并果断投资降低排放总量，那么目前席卷韩国的可吸入颗粒物将大幅减少。可吸入颗粒物事态是关系到韩国国民能否呼吸的生存问题，应该放弃低姿态应对，强烈敦促中国制定根本性的减少可吸入颗粒物的对策。

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