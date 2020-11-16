》韩国代表队向5名侨民致意. November. 16, 2020 07:45. by 林賢錫 lhs@donga.com. 当地时间14日，在韩国奥运会足球代表队和巴西代表队举行23岁以下足球友谊赛的埃及开罗萨拉姆体育场。以1比3败北的韩国选手们疲惫不堪。面对明年东京奥运会上夺冠热门劲旅巴西队，韩国队虽然先攻入一球，但还是被对手反超，遗憾之情溢于言表。 当表情沉重的选手们准备回到更衣室时，观众席上传来了“打得很好”的韩国语。他们是5名韩国侨民助威团。由于担心新冠疫情的扩散，当天的比赛本来是无观众举行的。但是根据韩国驻埃及大使馆的要求，埃及政府表示最多可以允许5人观看。韩国大使馆方面通过按先后顺序招集，赋予了这些韩国侨民参观的机会。 能容纳3万人的观众席上，包括他们在内只有40多人，充满了寂寞感。坐满观众席的是埃及、巴西足协的相关人士。这些人中几乎找不到戴口罩的人，但是韩国侨民们说，“要遵守防疫守则”，全都戴上了口罩。在得到主办方“可以大声助威”的确认后，他们才在比赛中一直给予了热情的助威。 侨民林智恩（音，37岁）说：“最近没有发生有趣的事情，但听说韩国足球队要来，我高兴地为他们加油。”每当国家队的射门稍稍偏出对方球门时，他都会连声说“哎呦，好可惜”。上班族韩智宇（37岁）也兴奋地说：“完全没有想到能在埃及看到韩国队的比赛。”侨民姜美成（音，26岁）说：“在埃及生活了数年，没有机会看到韩国队，但看到他们抛开胜败竭尽全力，作为韩国人感到自豪。” 在他们的欢呼声中，代表队选手们停下脚步，突然排成一条长龙。接着数了数1、2、3口号后一致低头。这是为了只有5人的助威团。这些助威团以热烈的掌声回应说：“做得非常好。”足球明星白承浩还向自称是同龄球迷的上班族金艺珍（23岁）赠送了比赛时穿过的球衣。 居住在埃及的韩国人约有800名左右。虽然也有居住在当地的侨民，但是相当部分是想要学习阿拉伯语的留学生和国内企业派来的派驻人员。对于那些没有太多活动或交流的球迷来说，选手们提供了激动人心的球迷服务。虽然输掉了比赛，但对于以满意的表情离开赛场的迷你助威团来说，胜负似乎没有多大意义。太极战士们对助威团的最后问候将成为他们永远难忘的回忆。

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