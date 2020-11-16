文在寅总统签署加入中国主导的RCEP协定. November. 16, 2020 07:44. by 朴孝睦记者、世宗=朱爱珍记者 tree624@donga.com,jaj@donga.com. 文在寅总统15日最终签署了世界最大规模的多边自由贸易协定——《区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）》。 文在寅当天在青瓦台通过视频举行的“第四届RCEP峰会”上签署《RCEP》时表示：“新冠疫情的挑战、贸易保护主义的扩散、多边体制危机面前，以年轻、充满活力的东盟为中心，签署了世界最大规模的自由贸易协定。我们把守护自由贸易价值付诸了行动。”RCEP是由韩中日、东盟十国、澳大利亚、新西兰等15个国家参与的世界最大规模的自贸协定。从贸易规模、国内生产总值、人口方面来看，约占全世界的30%。其基本宗旨是在协定成员国之间降低关税门槛，确立系统的贸易和投资体系，促进贸易。 也有分析认为，事实上，以加入中国主导的RCEP为契机，在中美矛盾中韩国政府的外交算法将变得更加复杂。美国前总统奥巴马为了阻止中国的膨胀，从2010年开始推进环太平洋经济伙伴关系协定（TPP），中国为了突破这个包围圈，从2012年开始构筑RCEP，鼓励韩国参与。TPP在2017年因拒绝多边体制的特朗普总统宣布退出而搁浅，但在2018年以日本、澳大利亚为主轴，改名为CPTPP后生效。美国当选总统拜登从候选人时期开始就暗示要回归CPTPP。对此，青瓦台相关人士表示：“中国与其他国家一样，是参与RCEP的15个国家之一”，“如果觉得有必要，我们也可以进入CPTPP。”

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