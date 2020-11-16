KAIST团队在“钢铁侠奥运会”上获得金、铜牌. November. 16, 2020 07:45. by 高宰元记者=东亚科学记者 jawon1212@donga.com. 在残疾人选手成为一种半机械人(cyborg•又称电子人)，较量成绩的Cybathlon大赛上，金炳旭、李周贤选手分别获得了穿戴式机器人项目的金牌和铜牌。 KAIST 15日表示，13、14日在KAIST大田本院召开的大会上，由西江大学机械工学系教授孔庆哲带领的团队“Angel Robotics”所属的两位选手获奖。 Cybathlon是残疾人选手利用机器人技术执行多种任务的国际比赛，也被称为“钢铁侠奥运会”。这是表示“人造人(半机械人)”的cyborg和表示“比赛”的拉丁语athlon的合成词。2016年该大会首次在瑞士苏黎世举行，这次是第二次。 KAIST的Angel Robotics队参加了使用外骨骼机器人进行竞争的“EXO”项目。在该项目中，将执行从沙发上站起来堆杯子、通过之字形障碍物、走险地、上楼梯、通过斜坡和门等6项任务。每位选手各有3次挑战机会，取其中成绩最好的一次。在今年的大会中，来自8个国家的共12名选手参加了比赛。 金选手和李选手分别以3分47秒和5分51秒的成绩完成了任务，分别获得了金牌和铜牌。金选手发表感想说：“多亏了孔教授和多个研究组的帮助，才有了今天的结果。”李选手说：“很担心能否进入名次圈，但取得了成果，感到很高兴。” 研究组解释说，他们佩戴的外骨骼机器人“WalkOn Suit 4”最高移动时速可达2.4公里。孔教授研究团队和穿戴型机器人开发公司Angel Robotics、塞弗伦斯康复医院、岭南大学机器人机械工程系崔正洙教授组等共同参与了开发。 孔教授组在4年前的大会上也参加了同一项目，获得了铜牌，这次同时获得了金牌和铜牌，减少了上届大赛的遗憾。 中央大学机械工学系申东俊教授团队组建“BeAGain”组，展开了用机器人自行车进行比赛的“功能性电刺激(FES•Functional electrical stimulation)”竞赛。FES是下半身瘫痪患者利用对腿部肌肉施加的电刺激活动腿部，踩着踏板在跑道上滑行的项目。韩国队参加FES项目尚属首次，虽然是首次参赛，但排在第5位，显示出潜力。

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