“对韩国的关注日益提高…沙特国立大学推进韩国语专业”. November. 16, 2020 07:46. by 李世亨 turtle@donga.com. “沙特阿拉伯在筹备G20峰会时最先开展合作业务的国家之一就是韩国。” 在即将于21日和22日在沙特举行的G20峰会前夕，11日在首尔龙山区驻韩沙特大使馆接受本报采访的利雅得•阿尔穆巴拉克大使(59岁)表示：“韩国是沙特的G20峰会交涉代表(负责企划G20峰会的议题)在正式开始准备时最先访问的国家之一。因为沙特和韩国合作关系深厚，韩国在经济和文化领域的国际地位很高。” 继韩国、日本之后，第三次申办G20峰会的沙特阿拉伯计划在首都利雅得举行首脑会议及各种相关活动，介绍最近正在推进的改革•开放战略。但是，由于新型冠状病毒肺炎(COVID-19)的扩散事态，此次G20峰会将以视频的形式进行。 阿尔穆巴拉克大使表示：“在沙特G20峰会上，将把‘女性和青年’、‘世界资源和环境保护’、‘革新和技术发展的共享’等国际社会长期苦恼的话题作为核心议题。此次峰会将成为包括新冠肺炎防疫在内的国际社会共同努力解决问题的契机。”接着他补充说，“G20峰会的议题对于强调沙特正在积极推进的改革和开放的前景也是非常合适的。” 作为书记官(1990~1995年)和大使(2016年~现在)在韩国共工作了10年的阿尔穆巴拉基大使在沙特外交部被认为是“韩国通”之一。在谈到沙特国内的韩国形象时，他笑着说：“最近在我介绍之前，有很多人已经详细了解了韩国的变化和优点。在经济发展和大众文化领域，专家尤其多。” 鉴于沙特对韩国的关注日益提高的现实，最近阿尔穆巴拉基大使还关心在当地最优秀国立大学沙特国王大学设立韩国语专业和韩国相关研究所。他说：“如果沙特国王大学设立韩国语专业或韩国相关研究所，那么将会受到沙特年轻一代的极大关注。我们正在努力取得好的成果。” 强调自己是韩国文化爱好者的阿尔穆巴拉基大使几乎每天都吃韩食。他说：“不仅喜欢吃烤肉和拌饭，还特别喜欢海鲜汤等汤类。退休后也想往返于韩国和沙特生活。”阿尔穆巴拉克大使首次在韩国工作时的1993年在明知大学研究生院获得了国际政治学硕士学位，大儿子毕业于首尔大学经营研究生院。

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