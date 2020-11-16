韩裔金永进入美国众议院，目前韩裔已增至4人. November. 16, 2020 07:45. by 赵宥拉记者 jyr0101@donga.com. 在美国大选同时举行的联邦众议院议员选举中，共和党候选人金永（音，又名金永玉，58岁）击败两年前让自己落败的民主党现任议员吉尔·西斯内罗斯，当选众议员。由于金永的加入，美国联邦众议院中的韩裔议员增加到了4人。据美联社当地时间13日报道，参加加利福尼亚州（第39选区）选举的金永获得50.6%的支持率，以4000票的优势打败了西斯内罗斯（49.4%）。 金永1962年出生于仁川，1975年与家人一起移居关岛后，在夏威夷高中毕业。她之后在南加州大学攻读经营学，白手起家从事服装事业。她为曾担任众议院外交委员长的共和党重量级议员爱德华·罗伊斯担任助理21年，2014年至2016年担任加利福尼亚州众议员。 金永在推特上登出的胜选致辞中表示：“美国是一个即使是从韩国移民过来的少女也可以作为市民代表在议会工作的国家。为了遵守这个约定，我会努力。” 随着金永的当选，韩裔联邦众议员从原先的1人增加到了4人。由此，预计180万侨民的影响力也将扩大。 金永和米歇尔·朴·斯蒂尔（共和党）、玛丽莲·斯特里克兰（民主党）同时创下了首位韩裔女性联邦众议员的纪录。出生于首尔的斯蒂尔在大学时期赴美，1992年以“洛杉矶暴动”为契机涉足政治。斯特里克兰的母亲是韩国人，父亲是黑人美军，有一个韩国名字叫“顺子”。安迪·金凭借前总统贝拉克·奥巴马宠爱的“奥巴马儿童”于2018年首次进入众议院，这一次成功连任。

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