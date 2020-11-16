远征奥地利的韩国国家足球队7人新冠阳性. November. 16, 2020 07:46. by 金正勋记者 hun@donga.com. 为与墨西哥和卡塔尔进行热身赛而前往奥地利的韩国国家足球队中，因新型冠状病毒肺炎(COVID-19)确诊者层出不穷而进入了紧急状态。截止到15日，保罗•本托主教练率领的国家队中确认感染新冠病毒的人员达7人。 据大韩足球协会透露，14日对孙兴慜、黄义助等国家队选手团进行了新冠病毒重新检查，结果当初被判定为阴性的金纹奂和罗相浩呈阳性反应。在此之前首次实施的检查中，权昶勋、李东俊、赵贤祐、黄仁范和1名工作人员新冠检测呈阳性。在两次检查中共有7人呈阳性。他们将在当地被隔离10天。 目前尚不清楚国家队选手感染新冠病毒的途径。协会相关人士表示：“选手团严格遵守了防疫守则。与外部医生同行的平时不同，为了防范新冠病毒，此次远征特地让内部医生陪同出行。”大韩足球协会在代表队集合72小时前，只让通过新冠检测被判定为阴性的球员归队。另外，还租借了奥地利当地酒店的一层，除协会负责人和选手外，禁止其他人员出入。还让厨师长同行，单独用餐。 尽管球员们接连确诊，但韩国队还是按计划于15日与墨西哥队进行了比赛。根据国际足联(FIFA)和欧足联(UEFA)的相关规定，如果参赛选手超过13人，就可以进行比赛。代表队由25名选手组成。 17日与卡塔尔的比赛也很有可能举行。国家队将以第三次新冠检测为基础，与卡塔尔足协进行讨论，最终决定是否进行比赛。

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