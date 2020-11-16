文在寅政府接连对日本发出信号，为东北亚局势的转变加快步伐. November. 16, 2020 07:46. . 文在寅总统前天在通过视频举行的东亚峰会上表示：“为了将2021年东京、2022年北京的东北亚接力奥运会办成‘防疫、安全奥运会’，提议进行紧密合作。”在同一天举行的“东盟+3”首脑会议上，他提到各国首脑，特别表示“特别是日本的菅首相，很高兴见到你”，进行了特别的问候。继韩国国家情报院院长、韩日议员联盟所属议员们与菅义伟首相面谈后，文在寅总统的上述发言暗示了通过对话解决问题的可能性，这一点令人鼓舞。 文在寅在9月联合国大会上提议东北亚防疫合作机制时同时提到东京奥运会，可能是为了确保此前一直作为重点的“韩半岛和平进程”的后续动力。日本也为了成功举办投入巨大资本和国家力量的奥运会，迫切需要改善与韩国的关系。也就是说，两国为了解决各自的最大悬案，出现了需要邻居们合作的环境。 改善韩日关系的关键，在于两国能否就强制征用问题找到解决方法。不管周围怎么敲边鼓，如果不能解决问题的根源，就没有任何用处。南北之间已经进入了和平进程的本质无核化正轨，韩日之间为了解决矛盾，需要外交谈判来制定强制征用解决方法的时间。 恰好，对国际合作和韩日关系改善非常关心的拜登美国总统时代也即将开幕，因此国际环境也并不差。韩国政府应放弃对朝关系的焦急心理，首先集中精力恢复韩日关系正常化。如果只想推进朝鲜外交，一旦朝鲜问题出现分歧，其他问题也只会徒劳无功。 朝鲜核问题在平昌冬季奥运会之后以美国总统特朗普上台参加的“事件性”方式进行，结果迷失了方向。在拜登时代，认为韩半岛的和平可以通过无核化实现，因此需要新的接近方法。作为断绝的韩朝美间对话的契机，即使是为了利用东京奥运会，也要积极改善对日关系，营造得到周边国家的支持和响应的环境。在具备这样的环境后，正式进行对朝磋商也不迟。

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