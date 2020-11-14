民主劳总计划强行举行“99人分批集会”. November. 14, 2020 07:30. by 池民九记者、金素敏记者 warum@donga.com,somin@donga.com. 14日，全国民主劳动组合总联盟(民主劳总)不顾防疫当局克制集会的要求，决定在首尔和釜山等全国主要地区同时举行不到100人的所谓“分批集会”，从而引发了争议。 韩国国务总理丁世均13日在中央灾难安全对策本部会议上表示：“虽然集会主管团体承诺会遵守防疫守则，但无法保证在现场能否遵守。同时展开的集会足以成为新冠肺炎疫情大规模扩散的导火线。”当天出席国会的总统秘书室室长卢英敏面对在野党“消极应对”的批评，回答道，“朝着禁止集会的方向大力推进。集会主导者们不遵守防疫当局的命令，一旦出现确诊患者或死亡者，就会受到谴责。”共同民主党代表李洛渊当天也向民主劳总表示：“希望尊重国民的担心，不要举行大规模集会。在防疫方面，保守派和进步派是不能分开的。” 但是，民主劳总计划14日强行举行“全国劳动者大会”。据警方透露，民主劳总将于14日下午在汝矣岛、钟路、麻浦等首尔市中心的各个地方举行24个产业团体的31次集会。具有保守倾向的16个团体也在同一天在钟路、瑞草等地申报了47次集会。根据首尔市的禁止举行100人以上集会的措施，各集会申报人数限制在99人以下。 首尔地方警察厅强调表示：“在现场如果不遵守100人以上聚集或保持2米距离、佩戴口罩等防疫手册，就会立即让其解散，严肃应对。”

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