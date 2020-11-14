文在寅总统：“为发展中国家购买疫苗提供1000万美元援助”. November. 14, 2020 07:30. by 黃炯? constant25@donga.com. 文在寅总统13日表示：“将通过‘新冠肺炎疫苗实施计划’（COVAX）预先购买承诺机制，向发展中国家的疫苗采购提供1000万美元（约合111亿韩元）援助。” 文在寅当天在通过视频举行的第二届韩国-湄公河国家峰会发言中表示：“为了确保对疫苗的普遍、公平的接触权，将与湄公河国家合作。”“新冠肺炎疫苗实施计划”是世界卫生组织等共同运营的项目，其宗旨是向包括发展中国家在内的全世界各国公平分配新冠疫苗。 文在寅还表示：“我提议，根据第一次峰会树立的里程碑，进一步推进‘战略伙伴关系’。”当天，韩国与湄公河流域国家的合作关系从“伙伴关系”升级为“战略伙伴关系”。与此同时，文在寅与湄公河五国首脑签署了包括支持和欢迎新南方政策及新南方政策+战略、合作应对新冠疫苗及评价韩国援助等内容的《联合声明》。 也有人就1000万美元的发展中国家新冠疫苗援助提出，反对全国民免费接种新冠疫苗的韩国政府，是不是为了宣传韩国式防疫而动用了预算。对此，青瓦台相关人士表示：“从韩国明年的政府开发援助预算已经达到4万亿韩元左右，对国际社会的贡献度较高这一点来看，规模并不大。”

한국어