防守惊慌失措，守门员异常忙碌… 韩国国奥队0比0闷平埃及队. November. 14, 2020 07:31. by 林賢錫 lhs@donga.com. 挥舞着太极旗高喊“大韩民国”的侨民拉拉队的呐喊声消失的观众席上一片寂静。但是在球场上，为备战明年的东京奥运会而进行模拟考试的太极战士们洪亮的呐喊声在90分钟内一直响彻云霄。 13日，在埃及开罗的阿尔萨拉姆体育场，由金鹤范主教练率领的韩国国奥队与埃及国奥队进行了23岁以下友谊赛第一轮比赛，该比赛原定在开罗国际体育场举行，但由于设施检查等问题，在开球前6个小时被变更。 虽然这是确定参加东京奥运会决赛圈的两国自尊心的对决，但受新型冠状病毒肺炎(COVID-19)的影响，比赛不允许观众入场。由于没有观众的欢呼，在离采访席70米远的球场上，教练和选手的声音比平时更大。 在当天韩国代表团的呐喊声中，虽然派出了李升祐(圣特吕登队)等6名海外派(包括替补队员)，但韩国队在埃及队的强大压力下陷入苦战，比赛踢得十分沉闷。配合时间较短的前锋线没有得分，而后防线在阻止埃及队的快速反击上吃了不少苦头。上半场第25分钟，韩国队在防守上惊慌失措时，金教练斥责道：“都在干什么呢？”当天韩国选手中最突出的选手是守门员宋范根(全北)。整场比赛，他向队友们大喊，“盯人”“进入(防守阵营)”等，声音一度出现破音的他多次门前救险，阻止了失分。被宋范根的动物性反射神经吓到的埃及记者还问记者：“韩国队的守门员叫什么名字？” 以0比0平局结束首场比赛的国家队将于14日在同一地点迎战“桑巴足球”巴西队。金教练表示：“首次搭档的防守阵容训练时间不足，欧洲派球员在所属球队中上场比赛次数不多，体力出现了问题。虽然存在时差适应等困难，但希望选手们能找到克服这些困难的方法。” 另外，居住在埃及的韩国侨民们当天在各自的家中通过电视观看比赛，并通过网络聊天工具分享比赛感想等，展开了“场外无接触助威”。对于韩国队在一场无精打采的比赛之后与对手握手言和，不少人表示遗憾。

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