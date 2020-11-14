美国参议院增加导弹防御预算……应对朝鲜挑衅. November. 14, 2020 07:30. by 申雅馨记者 abro@donga.com. 美国参议院拨款委员会当地时间10日增加了应对洲际弹道导弹攻击的导弹防御网扩充预算。有分析认为，这是考虑到朝鲜日益加剧的导弹威胁而编制的预算。 据“自由亚洲广播”当地时间12日报道，拨款委员会在《2021财年预算支出批准法案》中，共分配了6960亿美元（约776万亿韩元）的国防费。其中，为导弹防御局制定的预算为102.3亿美元，比该局向议会申请的金额增加了11亿美元。 具体来说，萨德（末段高空区域防御系统）的炮台价值3.1960亿美元（约合3564亿韩元），地面基础导弹拦截系统价值4.5亿美元（约合5018亿韩元）。事先预测敌方洲际导弹轨道并进行拦截的地面拦截系统的防卫稳定性和危险减少工作分别耗资2.5亿美元和2亿美元。此外，还为拦截洲际导弹的新一代导弹拦截机的开发设立了预算。 对于参议院在国防费用中增加导弹防御预算一事，专家们分析说，这是考虑到朝鲜而采取的措施。美国军事安全专家、兰德研究所资深研究员布鲁斯·贝内特对“自由亚洲广播”表示：“10月10日朝鲜阅兵式后，意识到朝鲜的导弹威胁进一步加大，因此追加了预算。”朝鲜在迎接劳动党创建75周年举行的阅兵式上大举公开9种76枚弹道导弹，其中包括了比现有的“火星-15”型导弹长2米以上的新型洲际导弹。

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