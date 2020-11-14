三星电子股价创下10个月以来的最高值. November. 14, 2020 07:31. by 金紫炫记者 zion37@donga.com. 韩国股市的“大将股”三星电子借助外国人的买入势头，创下了历史最高值。据分析，这是因为随着美国大选的结束，全球金融市场的不确定性减少，对半导体业景气恢复的期待感提高，而且随着美元的弱势，资金流入新兴国家。 13日，在有价证券市场上，三星电子上涨了2200韩元(3.61%)，以6.32万韩元收盘。时隔10个月，刷新了此前的最高值(1月20日6.24万韩元)。外国人净买入5785亿韩元规模的股票，引领了上升势头。这是自今年7月28日(9178亿韩元)以后历史第二大纯买入规模。从5日开始，外国投资者连续6个交易日购买了价值2.0561万亿韩元的三星电子股票。相反，个人投资者当天抛售了7033亿韩元，开始实现差额利益。三星电子的市价总额为377.29万亿韩元，进入本月以来增加了近35万亿韩元。 全球金融市场环境和对半导体业况的期待感等综合因素起作用，使股时出现了久违的“双引擎格局”。据分析，DRAM价格在第四季度(10~12月)触底反弹的预测和三星电子分红规模扩大的期待感等也是提高投资吸引力的原因之一。SK证券研究中心主任崔锡元(音)预测：“短期内股价的上涨趋势将会持续下去。”

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