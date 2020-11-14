亚伯拉罕为何把儿子当做祭品贡献出去？. November. 14, 2020 07:32. by 朴善熙记者 teller@donga.com. 亚伯拉罕上山时应神的要求，把好不容易得来的独生子以撒当做祭品贡献出去。什么都不知道的以撒跟在亚伯拉罕身后问。“已经准备好了木柴和火，作为祭品的小羊在哪里？”亚伯拉罕回答说：“那位会准备的。” 《创世纪》中关于亚伯拉罕的轶事是圣经中最有名的逸事，但理解起来并不容易。通过宗教、观念的观察深入到生命背面的作家在新作连载小说集中，通过名为“以撒的声音”的文学复原解开了创世纪的这一难题。这是借了在要求把最爱的存在作为祭品的神和顺从其要求的父亲之间被遮住的儿子的口。 “如果说贡献是爱的表现，那么要求贡献是更大的爱的表现。要求贡献的神难道不是已经被要求贡献了吗？” 在所有事件结束后，作者在以撒回顾的场景中给出的答案是爱。献上“亲爱的儿子”(亚伯拉罕)的“亲爱的儿子”(以撒)的神最终是最爱人的人，也是最先爱的人。用人类的常识无法理解的叙事借助反复和扩张的技法变奏，获得新的文学真相的过程令人感动。 以亚伯拉罕和以撒诞生前后发生的其他创世纪轶事为原型的短片以标题作品为中心前后摆放。亚伯拉罕的侄子、在所多玛城灭亡中生存下来的罗德、生下以撒同父异母哥哥伊什梅尔的女仆夏甲、以撒的儿子雅各布的逃亡和梦想等创世纪著名的逸事，虽然无法让人完全理解神的世界，但它却重生为被爱紧紧缠住的人间故事。

한국어