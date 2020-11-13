当选总统拜登的第一个外部日程，是向韩国战争参战纪念碑献花. November. 13, 2020 07:38. . 文在寅总统昨天在与美国当选总统拜登通电话时表示：“希望双方紧密沟通，以实现韩美同盟面向未来的发展、韩半岛无核化以及永久和平。”拜登表示：“为解决从朝鲜到气候变化的问题，将紧密合作。”在拜登宣布赢得总统大选四天后，两人实现了首次接触。 文在寅在通话结束后通过社交媒体表示：“确认了拜登在巩固的韩美同盟与和平繁荣的韩半岛上表现出的坚定意志。”但是，与文在寅总统把重点放在韩半岛无核化和和平上不同，拜登把重点放在加强韩美同盟上，两人出现了微妙的差异。对于韩国，拜登强调“印度-太平洋”核心轴而不是“亚太”。如果这意味着美国要在牵制中国的大战略下处理韩半岛悬案，韩国政府的战略调整也势在必行。 韩国政府和执政党在朝鲜无核化上一直强调优先处理南北关系。统一部长官李仁荣表示将把美国新政府制定政策之前的时间用作“南北的时间”，外交部长康京和则提及了首脑层面的朝美对话的必要性。就好像不知道世道变了似的。如果仍然对美国总统特朗普式的“自上而下”谈判持迷恋的态度，只能导致与强调以实务为中心的“自下而上”谈判的美国新政府扩大分歧。 拜登一边说“美国回来了”，一边在大西洋同盟接触一天后与韩国、澳大利亚、日本等亚洲首脑通话，表明了要在同盟外交的基础上成为全球领导者的意志。他在通话前作为当选后的第一个外部日程，向费城的韩国战争参战纪念碑献花，这预示着与用钱衡量同盟的特朗普时代有所区别，值得庆幸。在美国的显忠日想起韩国，这本身就是在表达对韩美同盟的特别爱意。 如果想要趁着拜登重视韩美同盟的氛围，得到我们所希望的朝鲜无核化，就应该全面修改终战宣言等活动性无核化处理构想，与美国新的外交安保团队构建紧密合作关系。摆脱要在政权任期内取得成果的执念，以“两人三脚”的水平进行彻底的联合步调，才是出发点。

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