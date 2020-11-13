“艾米莉”周围没有穆斯林. November. 13, 2020 07:39. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 上个月上映的奈飞电视剧《艾米莉在巴黎》成了话题。不仅在法国和韩国，它在世界各国也进入了点击率排名的前几名。这是一部讲述生活在美国芝加哥的20多岁女性艾米莉来到法国巴黎后经历的文化差异和爱情的浪漫喜剧。因为人气很高，法国旅游局甚至开始宣传电视剧中的场所。 但是，如同其票房成绩，受到的指责也很多。《巴黎人报》、英国广播公司（BBC）等表示：“电视剧中的巴黎充满爱情和浪漫，法国人全部举止傲慢或优雅。明显的陈词滥调（艺术作品中经常使用的素材）比比皆是。”看过电视剧的法国朋友也讽刺说，“到这个程度，近乎科幻”。 当地还经常出现“为什么电视剧中的巴黎只有白人生活”的说法。主人公艾米莉的众多周边人物中，非白种人只有公司同事（黑人）和朋友（中国人）两人。在街道、公园、餐厅等背景下，大部分人只能看到白人。特别是在法国出生的穆斯林移民第二代和第三代吐槽说：“把生活在巴黎的众多穆斯林‘白人化’了”，“原封不动地包含了西方的偏向和歧视的视角。”以2019年为基准，法国人口（6700万名）中的9%是穆斯林。在巴黎市内逛街时，经常能看到更多的非白种人。 有人会反问，“电视剧而已，何必那么严肃？”但目前法国乃至欧洲的情况，社会紧张感正在增大，已经达到了出现这种指责的程度。短短1个月内，接连发生了法国教师被斩首的恐怖事件、尼斯教堂恐怖袭击事件、奥地利维也纳恐怖袭击事件。随着恐怖分子被确认为穆斯林青年，对伊斯兰教的排斥感正在增大。 法国穆斯林迈赫德（音）对记者说：“穆斯林又不都是恐怖分子，但乘坐地铁时人们却一副戒备的神色。”相反，白种人朱莉亚说：“虽然穆斯林不都是恐怖分子，但恐怖分子主要是穆斯林。” 欧盟13日决定修改保障成员国之间移动自由的《申根条约》，加强对国境的控制，制裁拒绝融入欧洲社会的移民。伊斯兰国家则正在发生露骨的反法反欧运动。国际政治专家们只是在重复回答：“这是以中世纪开始的基督教文明圈和伊斯兰教文明圈的纷争为根源的‘文明冲突’，因此没有有效的解决方法。” 令人庆幸的是，“避免极端”的社会共识最近正在扩散。记者在反恐怖示威现场见到的40多岁的米歇尔说：“矛盾是‘伊斯兰国’（IS）等恐怖团体的养分。让我们停止愤怒吧！”大学生让·皮埃尔说：“相比宏大的社会团结政策，下班后像看一部电视剧一样，以轻松的心态站在对方的立场上想一想，恐怖袭击就会减少。” 不知是不是出于这种意义，最近经常出现巴黎市民希望《艾米莉在巴黎》第二季中能像现实中的巴黎一样出现多种人种的社交媒体信息。希望小小的变化能成为引导大变革的捷径。

한국어