超级巨星孙兴慜表决心意，“既要复仇，又要帮助黄-黄组合”. November. 13, 2020 07:39. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 11月11日(韩国时间)，在脖子上系上围脖的绳索后，头上写着“超级SONNY”的孙兴慜(28岁)出现在了奥地利马里亚恩彻斯多夫所在的国家足球代表队训练场。孙兴慜身穿看似披着大头巾的独特服装，在射门大战中获胜后笑容满面地躺倒在球场上，起到了活跃气氛的作用。但是在向队友们传达作为队长的决心时，他却表现出了真挚的态度。他说：“再次遇到曾给我们带来伤痛的球队。我希望能够战胜这两支球队。” 时隔1年再次召集孙兴慜等欧洲派球员成为“完全体”的韩国国家队(国际足联排名第38位)将于15日上午5时和17日晚10时分别与墨西哥队(第11位)和卡塔尔队(第57位)进行友谊赛。墨西哥队曾在2018年俄罗斯世界杯小组赛第二轮比赛中2比1战胜韩国队。在文在寅总统来到赛场的该场比赛中，孙兴民虽然以22米远射进球得分，但未能阻止球队的两连败，流下了伤心的泪水。卡塔尔队则在去年亚洲杯8强赛上以1比0战胜韩国队。当时孙兴民虽然踢满了全场，但未能得分。 包括本赛季在托特纳姆热刺队的英超联赛8粒进球(并列第一)在内，孙兴慜在各项赛事中已攻入10粒进球，而在A级比赛中，他代表韩国队共攻入了26粒进球。在12日大韩足球协会公开的采访中，孙兴慜表示，“到目前为止，我一次都没有认为自己是最棒的。我只是在所属球队和国家队中努力展现自己的全部实力。” 本赛季奉献5次助攻等，传球能力也有所提高的他表示要帮助国家队同僚前锋复活。前锋黄义助(波尔多队)本赛季没有进球，黄喜灿(莱比锡队)仅打进1球。孙兴慜说：“帮助正在度过艰难时期的黄义助和黄喜灿在国家队提高竞技水平，回到所属球队也是我的职责。” 部分人担心在所属俱乐部日程紧凑的情况下被召入国家队的孙兴慜的体力。对此，孙兴慜表示：“我在踢足球的时候最幸福和快乐。比赛多，移动时间长，有时候会感到疲倦，但是我不想让队友和球迷看到我疲惫的样子。”

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