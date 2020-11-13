“所有新冠肺炎指标都亮红灯”...曾呼吁集体免疫的瑞典最终也下达封锁令. November. 13, 2020 07:39. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 瑞典为了防止新型冠状病毒肺炎(COVID-19)的扩散，决定引进部分封锁令。据分析，今年上半年因担心经济负面影响、侵犯私生活等而实施依靠市民自律保持距离的“集体免疫”政策的瑞典也为了阻止不受控制的新冠疫情的再次扩散，放弃了自律防疫。 据美联社(AP)等媒体报道，瑞典首相斯特凡•勒文11日在记者会上表示：“从20日开始到明年2月末的3个月时间里，禁止晚上10点以后销售酒类。所有指标都朝着错误的方向发展。可能会出现像今年春天一样的危险状况”，解释了下达封锁令的理由。此外，获得酒类销售许可的部分营业场所的营业时间也将限制在每天晚上10点30分。在首都斯德哥尔摩等地禁止参观疗养院。 勒文首相说：“随着新冠肺炎确诊人数的剧增，向市民下达了避免聚会、保持距离的劝告令，但并没有很好地遵守。我们面临着医疗崩溃的危机”，并表示将根据情况推出限制大众聚会等强度更高的对策。 今年4、5月，大部分欧洲国家在采取限制移动、全面关闭商店等高强度封锁措施时，瑞典选择了社会成员大多数感染，产生抗体，确保整个群体的免疫力的“集体免疫”。今年6月，当时每100万人中就有450人死亡，达到世界最高水平，因此不断有人批评这种方式失败。有研究结果表明，要想成功实现集体免疫，抗体拥有率至少要超过50%，但在首都斯德哥尔摩，抗体生成率最多也只有17%。 据国际统计网站“World Ometer”透露，以12日为基准，瑞典国内的新冠肺炎累计确诊病例和死亡病例分别突破了16万人和6000人。特别是，上月初每天新增确诊病例为500例左右，进入本月以后激增至4000例左右。需要重症患者室治疗的重症确诊患者连日增加，医疗崩溃的忧虑正在加剧。 其他欧洲国家的状况也不好。据英国广播公司(BBC)等媒体报道，英国国内的新冠肺炎累计死亡病例已突破5万人。继美国、巴西、印度、墨西哥之后，居世界第5位。意大利的累计确诊患者也超过了100万名。在法国、西班牙、德国等地，每天新增确诊病例的增加趋势始终没有停止。

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