拜登：“韩国应对新冠疫情非常出色...美国还有很长的路要走”. November. 13, 2020 07:39. by 朴孝睦记者 tree624@donga.com. 美国总统当选人乔•拜登12日在与文在寅总统的通话中高度评价了韩国应对新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情采取的有力措施，并提议加强韩美在相关领域的合作。 据青瓦台发言人姜珉硕透露，拜登在当天的通话中表示：“在韩国和美国同一天出现首例新冠病毒肺炎确诊病例，韩国应对新冠疫情非常出色，我向文在寅总统表示敬意。”拜登当选人接着说：“美国要想像韩国一样应对，还有很长的路要走。幸好疫苗正在开发，所以道路正在打开，从现在开始到新政府上台为止，会努力抑制疫情传播速度。” 拜登当选人在同一天进行的与澳大利亚、日本首脑的通话中，原则性地提到了“在应对新冠疫情问题上进行合作”。拜登交接委员会在报道资料中表示：“我们对文在寅总统在应对新冠疫情时所展现出的强大的领导力(President Moon's strong leadership)表示赞赏，并十分关注表态将协助解决全球性大流行病(pandemic)的文总统的承诺。” 青瓦台认为，拜登当选人将新冠疫情防疫作为最优先课题，今后加强与韩国合作的可能性较大。青瓦台相关人士表示：“在共享K防疫经验和技巧的同时，可以巩固与拜登政府的合作体系。”

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