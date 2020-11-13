拜登与菅义伟电话会谈15分钟，“尖阁列岛是美日共同防御对象”. November. 13, 2020 07:39. by 东京=常驻记者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 日本首相菅义伟与美国当选总统拜登从12日上午8点半起进行了约15分钟的电话会谈。在首次电话会谈中，两国首脑提到美日安保条约，对中国进行了牵制。据悉，两人没有提及韩日关系。 菅义伟在会谈结束后向记者们表示：“大体意思是说，日美同盟对于日益严重的日本周边地区和国际社会的和平与繁荣是不可缺少的，有必要进一步加强。”他还说，“下一届总统拜登还表明了日美安保条约第五条适用于尖阁列岛（中国称钓鱼岛）的立场。”据分析，菅义伟称拜登为“下届总统”的意图是，虽然美国总统特朗普不承认大选失败，但日本要提前与拜登建立信赖关系。 《美日安保条约》第五条规定：“如果日本的领域或驻日美军基地受到攻击，美日两国将共同防御。”意思是，日本围绕尖阁列岛与中国存在领土争端，如果中国对尖阁列岛进行攻击，美军将会介入。此前，美国奥巴马美国政府、特朗普政府也都确认，尖阁列岛属于《美日安保条约》适用对象。 菅义伟向拜登呼吁美日保持合作以实现“自由开放的印度-太平洋”，也与对中国的牵制一脉相承。菅义伟还要求协助解决被朝鲜绑架的日本人问题。另外，美日首脑还决定就新冠疫情的对策和气候变化问题等国际社会共同课题进行合作。 菅义伟就自己访美的时间表示：“双方一致同意尽快举行会晤。”据悉，日本政府正在与美国方面协调明年1月20日美国总统就职仪式之后不久举行美日首脑会谈的方案。 被评价为“外交领域薄弱”的菅义伟希望尽快与拜登见面。但是日本媒体指出，在拜登在确定胜利后，日本发送祝贺信息在七国集团首脑中是最晚的，认为菅义伟外交上不成熟。

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