重视同盟合作的拜登时代，韩日矛盾不能再搁置. November. 12, 2020 07:53. . 据悉，韩国国家情报院院长朴智元10日会见日本首相菅义伟，提议继1998年“金大中-小渊宣言”之后，再次发表韩日首脑间共同宣言。菅义伟首相对此的具体反应尚未公开，但日本媒体报道说，菅义伟要求“让韩国方面创造恢复关系的契机”，可见是面露难色。 最近的韩日关系在既不是正式外交线上也不是非正式的国会线上，而是情报线成为信使的畸形外交中得到了明显体现。本应默默无闻地行动的国家情报院院长公开透露总统的信息，这不能看作是正常的外交。尽管如此，韩日之间的接触和对话还是值得庆幸的，这就是韩日关系的现状。据说今天韩日议员联盟所属议员们访日，因此只能期待进一步的讨论。 韩国大法院作出强制征用赔偿判决后，韩日两国度过了极端对立和矛盾、僵持的两年，但依然互相推诿扯皮，丝毫没有取得任何进展。虽然去年《韩日军事情报保护协定》即将结束，韩日关系恶化，但特朗普总统没有介入。也许对于以自己为中心的“独角戏外交”来说，韩日矛盾只是没有必要干涉的烦心事。但拜登时代将完全不同。 美国当选总统拜登10日与加拿大和欧洲盟国首脑通话时表示：“我们回到了赛场。美国不是一个人。”他宣布摆脱特朗普式单边主义的美国优先主义，回归加强同盟关系和多边合作的自由主义国际路线，即重返国际领导岗位。于此，与韩国、日本的关系也不会例外。 拜登时代的开幕预示着为牵制中国而加强同盟、韩美日三角互助体制的巩固化。拜登在任副总统时期的2013年，在日本首相安倍晋三参拜靖国神社时采取了坚决的态度，但2015年达成慰安妇协议时充当了斡旋者等，为消除纠纷发挥了自己应有的作用。 从韩日关系的起始和韩日矛盾的根源《韩日协定》起，到慰安妇协议，称美国发挥了绝对的影响力，也不为过。拜登时代意味着这种传统的东北亚外交的恢复与加强。对于持续的韩日矛盾，美国不会袖手旁观。这可能超越单纯的斡旋，而是扭动其中一方之手。在此之前，韩日应积极寻求解决办法。

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