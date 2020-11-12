绝望的脸. November. 12, 2020 07:54. . 绝望是指希望消失的状态。当我们竭尽全力但失败或看不到出路时，我们就会感到绝望。19世纪法国画家居斯塔夫·库尔贝用画留下了陷入绝望的自己的形象。英俊的外表加上卓越的才能，他为什么会绝望呢？ 库尔贝出生于法国奥南的富裕家庭，但把自己视为社会的叛逆者。20岁时他为了学习法学来到了巴黎，但是因为不喜欢被国家束缚的生活，选择了自由艺术家的道路。他对社会问题也非常关心，通过描绘农民或城市下层居民的悲惨现实的作品，成为了现实主义美术的先驱者，后来还积极参与了巴黎公社。 这幅画是他24岁时画的，当时默默无闻的库尔贝为了获得名声和食物而孤军奋战。画中的画家身穿宽松的白衬衫，身穿深蓝色的工作服，双手撩着散乱的头发。像是被吓到了，又像是愤怒了一样，脸涨得通红，双眼瞪着观众。好像是在抗辩“这个世界怎么了？”对于他来说，国家正式展览——沙龙展的门槛实在是太高了。历经失败和挫折，尽管他对保守的艺术界本身产生了幻灭感，但无法放弃绘画。 希望突然降临。完成绝望的自画像不过4年后，库尔贝就诞生了一系列的人生力作。记录乡村葬礼风景的《奥南的葬礼》和描写平民劳动的《采石工人》在沙龙展上展出后，他成为了现实主义美术大师。 在作为艺术家顺风顺水之后，危机和挫折仍在继续。也许每当这时，库尔贝就会想起绝望的年轻时节，并坚持了下来。因巴黎公社的失败而踏上瑞士流亡之路时，他也带上了这一自画像，保留直到去世。这是他经历绝望的瞬间后找到希望的记忆。对于他来说，也许是乘坐过山车一般生活的力量。 美术评论家

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