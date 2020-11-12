全球智能手机销量前10名中半数是“盖乐世A系列”. November. 12, 2020 07:54. by 徐東一 dong@donga.com. 据悉，今年第三季度(7月至9月)全球智能手机市场销量排名前10位的机型中，有一半是三星电子的“盖乐世A系列”。这主要得益于在东南亚、印度、巴西、俄罗斯等新兴市场的销量增加。 11日，全球市场调查企业Canalys公布了第三季度全球“TOP10”智能手机(以销量为准)榜单。三星电子方面，盖乐世A21s、盖乐世A11、盖乐世A51分列3~5位，共有5款产品进入前10名。 虽然榜单的第一、二位被苹果iPhone11、iPhone SE占据，但三星电子的整体出货量远远超过了苹果公司。第三季度三星电子的智能手机出货量约为8020万部，市场占有率高达23%，居首位。相反，苹果出货约4320万台，市场占有率排在第4位(12.4%)。出货量排在第二位的是中国企业华为(5170万部•14.9%)，第三位是小米(4710万部•13.5%)。 三星电子“盖乐世A系列”在印度尼西亚、越南、泰国等东南亚市场以及印度、巴西、俄罗斯等智能手机新兴市场都具有很高的人气。在与中国发生国境纷争的印度展开抵制中国产品运动等反华情绪高涨也是三星电子智能手机销量上升的主要原因。 Canalys当天通过报告书表示：“受新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情影响，上半年(1~6月)被压抑的消费心理从第三季度开始恢复。三星电子在新兴市场不断增加中低价手机阵容，积极开展在线打折及免费配送服务等多种营销，提高了销售量。” 居全球销量第三位的三星电子盖乐世A21s虽然是在国内售价在25万~30万韩元区间的中低价型产品，但配备四个摄像头(QuadCamera)、5000mAh大容量电池、6.5英寸大寸尺显示屏等深受大部分消费者喜爱的功能。

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