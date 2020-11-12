特朗普首任妻子向前夫建议说：“承认失败，打高尔夫过平凡生活”. November. 12, 2020 07:54. by 申亚衡记者 abro@donga.com. 美国总统唐纳德•特朗普的第一任妻子伊凡娜(71岁•照片)向不承认大选失败的前夫建议说：“打高尔夫过平凡的生活吧。”捷克模特出身的伊凡娜1977年与曾是房地产大亨的特朗普总统结婚，两人于1992年离婚。两人之间育有小特朗普(43岁)、伊万卡(39岁)、埃里克(38岁)三兄妹。 伊凡娜9日(当地时间)在美国演艺媒体《人物》上发表文章说，“他没有选择权。他本人应该承认大选失败的事实。他很有钱，也有很多享受人生的地方。回到佛罗里达打高尔夫，过平凡的生活吧。”特朗普总统把南部的佛罗里达州作为住所所在地，在那里拥有高尔夫球场和度假村等。她还指出，“无论他说什么大话，他的政治人生实际上已经结束了。” 但同时伊凡娜也表示：“特朗普不是‘好败者’。他不喜欢输，所以会再战一次”，预测了前夫不会轻易承认大选失败。 伊凡娜说：“希望3个子女过平凡的生活。希望孩子们离开华盛顿，在纽约或其他地区享受平凡的日常生活。一切都结束了。”与丈夫贾瑞德•库什纳一起，在父亲执政第一期期间担任白宫高级顾问的伊万卡，被认为深入参与了父亲的政策制定。部分人认为，他可能会挑战2024年共和党大选候选人的竞选。小特朗普和埃里克进入政界的传闻也持续不断。

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