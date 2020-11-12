正在访美的康京和：“从首脑层面优先关注朝美对话”. November. 12, 2020 07:55. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 正在美国访问的韩国外交部长康京和当地时间10日在会见与美国当选总统拜登关系密切的议会及智库人士时表示：“强调了朝美对话是首脑层面必须优先关注的焦点。”她是在间接地表示，就像特朗普总统3次会见朝鲜国务委员会委员长金正恩并推动以“自上而下”方式进行无核化谈判一样，希望拜登也能在就任后掌握无核化谈判的主导权，迅速发挥推动力。 康京和当天在韩国媒体常驻美国记者座谈会上介绍了访问华盛顿的内容。与特朗普总统不同，拜登重视从工作人员开始谈判的“自下而上”方式。一直有人担心，这一过程需要相当长的时间，朝核问题有可能被挤到政策后位，最终回到奥巴马政府当时的“战略忍耐”上来。 康京和此次四夜三天的行程中，直接会面或通过视频面谈接触的拜登方面的人士包括民主党的克里斯·昆斯、克里斯·墨菲、鲍勃·梅嫩德斯等3名参议员和布鲁金斯学会会长约翰·艾伦共4人。昆斯与拜登交情深厚，被认为是国务卿等外交安保领域要职的候选人，艾伦是向拜登提供外交政策建议的智库人士。 康京和继前一天会见美国国务卿蓬佩奥之后，当天会见了白宫总统安全事务助理奥布赖恩。 康京和表示：“向议会和学界人士表明了韩国政府推进韩半岛和平进程的坚定意志，并强调了为实现完全无核化加强外交努力的必要性。”据悉，在与议员的面谈中，她还说明了韩国政府对终战宣言的构想等。 但是，康京和会见的人士中，没有属于拜登团队的人士。因为拜登的权利交接委员会人士在正式就任之前克制与海外政府人士进行面谈。因为稍有不慎就会违反禁止民间人士参与外交政策的《洛根法案》。

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