应由同盟·朝核专家组建外交安保团队，与拜登团队形成两人三足. November. 11, 2020 07:39. . 韩国外交部长康京和前天在美国华盛顿会见美国国务卿蓬佩奥，讨论了两国悬案。据悉，在此次会谈中，双方就选出世界贸易组织总干事等两国悬案交换了意见。但与美国当选总统拜登方面的外交核心人士是否成功会面，还是个未知数。巧合的是，形成了韩国外长在美国总统选举结果公布之后前往美国，与即将被替换的政权进行会谈的局面。 虽然康京和外长的访美日程是根据未能在上个月访问韩国的蓬佩奥国务卿的邀请而制定的，但难免会受到“没有考虑到时机的敏感性，事前准备也松懈的外交”的指责。如果是正常的外交安保团队，就应该在大选几个月前开始接触民主、共和党两方外交阵线，不管哪一方在大选中获胜，都要启动紧密的渠道。 拜登政府正在预告，将对特朗普政府的外交安保基调进行大规模改革。在这种剧变时期，韩美外交安保阵营的官方和非正式渠道都看不清楚。康外长和外交部第一、第二次官等上个月在外交部国政监察中表示：“没有见过拜登阵营外交核心人士。”国家安保室的第一、第二次长也一样。这表现出了连最起码的韩美间沟通渠道都没有建立的韩国外交力量的素颜。 这种现实可能源于韩国外交安保小组的阵容构成。文在寅政府上台后，以不符合政权口味为由，把在奥巴马政府时期引导无核化谈判的“朝核应对阵线”排除在了外交安保小组之外。韩朝关系和贸易专家出身的人士填补了这一空白。4个月前辞职的前国家安保室长郑义溶是贸易专家，后任室长徐薰也没有深度处理过韩美关系。负责与美国、中国等主要国家双边关系的外交部第一次官崔钟健一生都是教授。相比以韩美同盟为主轴的战略，外交安保团队如果继续以现有南北关系为中心进行安逸的接触，将如何克服即将袭来的外交巨浪，令人堪忧。 从特朗普到拜登的交替，不仅预示着单纯的政权交替，也预示着国际秩序的大转变。韩国也应该全面更换只把焦点放在南北关系上，由密室·情投意合人士组成的外交阵线，恢复可以与拜登政府合作的正统朝美、朝核外交阵线。如果没有果断的人事调整，新的韩美关系设定将变得困难。

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