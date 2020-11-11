“特朗普式朝美峰会”已经结束. November. 11, 2020 07:40. . 前副总统拜登（民主党总统候选人）在美国总统选举中获胜，越来越确定于2021年1月20日就任总统。在决定总统选举胜败的选举人票中，拜登确保了当选所需的270张以上。虽然还没有最终统计结果，但拜登在总票数统计中也肯定比特朗普总统多获得了至少400万张以上的选票。如果是在平时，这是值得民主党热烈祝贺的事情。 但现在不是正常的情况。在风起云涌的任期内违反很多规范的特朗普拒绝接受一旦确定对手在选举中获胜就接受选举结果的传统。相反，他主张选举结果是个很大的欺诈行为，在全国各地提出了挑战结果的诉讼。当然，特朗普将留任到2021年1月20日。他提出的大部分诉讼虽然证据不足，但特朗普何时能够在选举中败北还不得而知。从理论上来说，虽然对特朗普会形成强有力的制度压力，但到选举人团投票的12月初，这一僵局仍有可能持续下去。在这种情况下，向拜登政府的转变可能会非常缓慢而令人头疼。 更重要的是，胜利差距比拜登和他的民主党支持者们所希望的要小得多。在特朗普的支持率不大幅低于50%的情况下，很难认为特朗普的选举失败意味着对他过去4年的不认可。美国已经成为了严重分裂的国家。虽然共和党预计会打破预想掌握参议院，民主党可以继续控制众议院，但各自领先于对手党的差距却出乎意料地缩小。 特朗普虽然在选举中失败，但将继续得到支持他的共和党支持者的热烈支持。拜登为了应对新冠疫情和严重的不景气，试图团结国家。但是他的希望将会与抵抗的参议院、严重分裂的大众进行艰难的斗争。 拜登一直宣称要与特朗普总统的单边主义外交决裂。但是分裂的政府在外交政策上的影响力将会下降。美国将向世界展示新的形象。在过去的4年里，我们经历了不可预测、经常恣意妄为的总统。因此，我认为全世界的朋友和同盟们欢迎美国在不仅对朋友、对敌人也给予礼遇的领导人之下以传统的（外交）方式回归。拜登作为一名经验丰富的国际主义者，曾担任过联邦参议员和副总统。他就任总统后的第一个行动可能是重新加入《巴黎气候变化协定》。另外，我们可以期待美国人在国际机构中发挥领导作用。 对于新总统来说，中国将成为最难的外交政策对象。拜登认为，中国不遵守国际规则已经形成了超越党派的共识，因此对中国会表现出强硬的态度。但相比单方面对中国征收制裁和关税，我们更期待美国与盟国合作。拜登在选举期间非常强调了创造国内工作岗位的重要性。另外，大部分民主党出身人士都具有保护主义倾向。以此为基础，拜登不会在任期初接受环太平洋经济伙伴协定或与其他东亚国家的自由贸易协定。 拜登将以对韩半岛非常熟悉的姿态担任总统职务。他在之前的一篇投稿中表达了对韩国人的亲切尊敬，并宣称“为了维护东亚及更高层面的和平，将加强我们的同盟，与韩国一起前进”。他特别指出：“我们承诺不会以撤军的鲁莽威胁来敲诈韩国人。”笔者认为，拜登已经明确表示，在处理韩半岛问题时，将把韩国放在中心位置。拜登不会像特朗普那样，与朝鲜举行“做秀式”首脑会谈。相反，他将以慎重的准备和与韩国的紧密协调为基础接近朝鲜。为了韩半岛的和平，虽然进展需要的时间可能比很多韩国人想象的还要长，但会以相互的利益为基础，更加坚固。

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