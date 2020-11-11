让经历“家庭悲剧”的拜登情绪稳定的两格漫画. November. 11, 2020 07:40. by 赵维拉记者 jyr0101@donga.com. 据悉，美国总统当选人乔•拜登失去了第一任妻子、女儿和长子，每当他经历个人悲剧时，他都会看父亲送给他的美国著名漫画家迪克•布朗的“两格漫画”，以稳定自己的情绪。漫画主人公、红胡子海盗海加在船因暴风雨和雷击而触礁后，埋怨神，对着天空大喊“为何偏偏是我？”于是，神反问道“为什么不能是你”，并建议他接受逆境。 出生于英国、目前在美国活动的媒体人皮尔斯•摩根在拜登当选人在大选胜利已确定的7日通过《每日邮报》的投稿，介绍了自己和拜登当选人在5年前发生的逸事，以及围绕该漫画的拜登一家的故事。 摩根曾写过专栏，对当选人的长子博•拜登在2015年46岁时因脑肿瘤去世时，曾担任特拉华州法务长官，继父亲之后，确定进入中央政界的具有前途的年轻政客的早逝表示惋惜。据悉，博•拜登临终前曾嘱咐父亲一定要参加大选。当初打算挑战2016年民主党大选候选人竞选的拜登当选人因为长子死亡而受到了很大的冲击，但是4年后成为了大选候选人，白宫主人也近在眼前。 当时拜登当选人给没有一面之交的摩根打电话说“欠了大债。希望有一天能偿还。”当摩根说“博的死不仅对你的家人，对美国的损失也很大”时，他回答说，“每天都要抱抱孩子。没有比子女更重要的东西了。” 拜登当选人还透露，1972年因交通事故导致第一任妻子尼莉亚和女儿娜奥米死亡时，父亲老乔•拜登(1915~2002年)曾通过赠送该漫画来安慰自己。通过这件事，他对自己说，“这种事无论对谁来说，都随时可能发生。如果你自己不站起来，那件事就会吞噬你”，以此来稳定心态。 当时拜登当选人对摩根说：“虽然失去了长子，但会继续前进。”他还强调表示，“无论遇到多么困难的事情，都要记住有比你更困难的人。应该向他们伸出援助之手，让他们得到安慰，找到生活的目的。”

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