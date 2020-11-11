中国隔膜工厂开始运转……SK 创新“全球电池”投资取得成果. November. 11, 2020 07:40. by 徐东日记者、洪锡浩记者 dong@donga.com,will@donga.com. SK创新(SKInnovation)旗下全资子公司“SKIE科技”的中国沧州(锂电池)隔膜工厂正式启动。这是SKIE科技的第一个全球海外生产据点。SK创新计划通过扩大在中国生产电动汽车电池的核心材料隔膜的据点，进军世界最大的电动汽车市场中国。 10日，据SK创新透露，SKIE科技中国沧州隔膜新工厂每年可生产3.4亿平方米。这相当于可以向31GW(千兆瓦)规模的电动汽车电池提供。至此，SKIE科技将包括忠北曾坪工厂(5.3亿平方米)在内的年生产能力提升至8.7亿平方米。SKIE科技除了中国之外，还为攻占欧洲市场，在波兰建设了隔膜生产规模达6.8亿平方米的隔膜生产基地。该工厂将于明年第三季度(7~9月)正式投入生产。 由此，在中国常州拥有7.5GWh(千兆瓦时)规模的电池工厂的SK创新确保了稳定的隔膜供应网。另外，如果正在盐城建设的10GWh规模的电池工厂明年初正式投入生产，将在攻取迅速增长的中国电动汽车市场方面占据有利位置。 隔膜与负极材料、正极材料、电解液一起，是电动汽车电池四大核心材料之一。全球电池业界预测，今年约41亿平方米的隔膜市场规模到2025年将达到159亿平方米的规模，增长近3倍。 电池业界相关人士表示：“隔膜市场实际上是由东丽、旭化成等日本企业垄断的。这是韩国国内唯一生产隔膜的SKIE科技自2003年投入隔膜开发以来，时隔17多年取得的意义重大的成果。”SKIE科技公司社长卢载锡(音)表示：“在世界最大的电动汽车市场中国设立了生产据点，可以提高在全球隔膜市场上的产业竞争力。” SKIE科技的目标是到2023年末为止，具备18.7亿平方米规模的隔膜生产能力，确保30%的国际市场占有率。 SK创新在全球电池市场相对来说属于后起之秀，但去年首次进入前10名后，今年9月继LG化学、中国CATL、日本松下之后，以4.7%的市场占有率(出货量为准)跃居全球第4位，呈现出快速增长势头。今年年末的订单余额为550GWh。上月30日，SK创新电池事业支援室室长尹亨祖在第三季度(7~9月)业绩发表会议上表示：“如果正在美国、欧洲等地建设中的全球生产工厂开始启动，订单余额内货物的销售正式开始，预计到2021年销售额将达到3.5万亿韩元左右，2022年将达到5.5万亿韩元左右。”

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