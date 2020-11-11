11月举行的美国大师赛...征服寒冷的人最终将穿上“绿夹克”. November. 11, 2020 07:40. by 姜泓求 windup@donga.com. 秋天举行的“名人列传”会是怎样一番模样？ 美国职业高尔夫(PGA)巡回赛最高权威的大满贯赛事第84届美国大师赛将于12日(当地时间)拉开帷幕。通常情况下，美国大师赛在每年4月举行，是赛季第一场大满贯赛事，但今年因新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情而被推迟。虽然场地是美国佐治亚州奥古斯塔国家高尔夫俱乐部(标准杆72杆)，但是为了防止新冠疫情的扩散，不允许观众进场观赛。除了大赛创立第一年的1934年在3月举行以外，大师赛在非4月的其他月份举行尚属首次。 11月的美国大师赛与以往相比将会有很多变化。最大的变数还是天气。与奥古斯塔地区的4月平均气温(最低9度，最高25度)相比，11月的气温(最低5度，最高21度)要低4度左右。变冷的天气也会对选手们的竞技水平产生影响。唯独在寒冷、强风肆虐的2007年大师赛上，杰克•约翰逊最终以高于标准杆1杆的成绩夺冠。 也有人认为，随着天气变冷，果岭变得坚固，这对长打者相对有利。本赛季开球平均飞行距离排名第一(344.4码•约315米)的布赖森•德尚博(27岁)在本次大赛之前，把一号木杆的尺寸换成48英寸，而不是现有的45.5英寸球杆。体育博彩专家也认为，德尚博是冠军的最大热门人选。曾在该比赛上获得过3次冠军的菲尔•米克尔森(50岁)也正考虑使用47.5英寸的一号木。 因为比赛转移到11月份，考虑到日照时间减少(缩短了2小时30分钟)，主办方已经宣布第一轮和第二轮，球员将从第一洞和第十洞发球台同时出发。以前，奥古斯塔都为一号洞单边发球。在4月的大师赛上，金达莱和杜鹃花盛开，但在今年的赛道上却满是红色的枫叶。 谈资也很丰富。卫冕冠军“皇帝”泰格•伍兹(45岁)将挑战大赛两连冠和巡回赛最多冠军纪录(83胜)。仅在该比赛上就获得过5次冠军的伍兹只要再拿下一场胜利，就将追平由杰克•尼克劳斯保持的巡回赛最多胜场记录。 罗里•麦克罗伊(31岁•北爱尔兰)将挑战职业生涯全满贯。拥有其他3个大满贯赛冠军的麦克罗伊至今一直与美国大师赛的象征“绿夹克”无缘。在巡回赛上共获得18个冠军的麦克罗伊虽然没有在4月获得过冠军，但是在11月曾获得过冠军(2019年世界高尔夫冠军赛HSBC冠军赛)。今年的美国大师赛共有92名选手参加。 2017年美国大师赛冠军得主塞尔吉奥•加西亚(西班牙)因新冠病毒检测阳性而缺席。由此，从1999年英国公开赛上开始的84个大满贯赛事连续出战记录(现役选手最长)也终止了。

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