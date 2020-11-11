朴智元与菅义伟会面30分钟，“就解决韩日征用赔偿的必要性达成共识”. November. 11, 2020 07:41. by 东京=常驻记者 朴亨俊、常驻记者 金范锡 lovesong@donga.com,bsism@donga.com. 韩国国家情报院院长朴智元10日与日本首相菅义伟举行会晤，就解决韩日间最大悬案——强制征用赔偿问题达成了一致意见。将于12日访日的韩日议员联盟干部们也正在协调与菅义伟进行面谈的日程。 菅义伟接连会见韩国高层人士，表现出解决韩日悬案的意志，让人对两国关系的改善充满期待。但就核心悬案——征用问题，双方尚未就“日本企业是否赔偿”缩小分歧。 ○朴智元和菅义伟就解决征用问题的必要性达成共识 正在访日的朴智元当天下午3点40分左右在东京首相官邸会见菅义伟，两人进行了30多分钟的面谈。这是菅义伟自9月16日就任以来第一次亲自会见韩国高层人士。 朴智元在会晤结束后离开首相官邸时对记者们说：“转达了文在寅总统的诚恳问候和对韩日关系正常化的意志。没有亲笔信。”接着，就征用问题，他表示：“已经充分地表达了意见，并就无论如何都要由韩日两国首脑解决的必要性达成了共识，如果继续进行对话，相信会谈会取得圆满成功。” 朴智元还补充说，“还就韩中日领导人会议、对朝问题、朝鲜绑架问题等进行了磋商”，“在面谈过程中菅首相的反应很好”。他还说：“我告诉他，菅义伟首相的书在国情院翻译后已经读完了。他还亲自签了名，感到很荣幸。” 双方虽然就解决征用问题的必要性达成了共识，但进入讨论阶段，韩日政府的解决方法存在差异。自民党的一名重要议员对本报表示：“菅首相对前国会议长文喜相的解决方法持肯定态度。据我所知，他也考虑到‘文喜相方案’，告诉朴院长要求韩方拿出解决方案。” 文喜相方案是指，用韩日企业和国民的自发捐款，向强制征用受害者提供赔偿。该法案因第20届国会任期结束而被废弃，但无党派议员尹相炫于6月再次提出。但是，韩国方面对接到赔偿判决的日本企业责任不明确的“文喜相方案”持否定态度。 韩国政府去年6月正式提议“包括诉讼当事人日本企业在内的韩日两国企业自发筹集捐款”，此外还打探了多个非正式方案的可行性。但是，日本政府负责官员对本报斩钉截铁地表示：“除了去年6月韩国政府的方案外，没有接到任何正式提议。”这意味着日本方面主张“受到赔偿判决的日本企业绝对不能进行赔偿”，拒绝了韩方的所有非正式提议。 ○韩日议员外交启动 两国政府间的解决方法受阻后，两国政界开始行动。菅义伟身边的一名重要议员说：“菅首相决定会见将于12日访日的韩日议员联盟会长金振杓等一行人。目前正在以13日为轴心协调会晤日期。”他解释说：“继朴院长之后，菅首相还会见金会长，这将成为韩日关系的‘重要节点’”，“日本方面也发出了希望改善韩日关系的信号。” 实际上，日本政府去年7月宣布对韩出口限制后，韩日关系急剧僵化，日本首相几乎没有会见韩国人士。日本首相从去年7月至今，在日本会见的韩国高层人士只有去年10月时任总理李洛渊（现共同民主党党首）。 日方知韩派议员正在构想“寻求同时解决征用问题和出口限制→菅首相访韩→韩日首脑发表征用问题解决方案及未来指向性蓝图宣言”的方案。据悉，韩日议员联盟干事长河村建夫上个月17日访韩时，曾探讨过这一构想。据悉，作为征用问题的解决方案，河村提议“文喜相方案”，韩方对此持否定态度，对话没有取得进一步的进展。

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