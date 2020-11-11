“Lockdown” 英国柯林斯词典将旨在切断新冠病毒传播的“封锁”选为年度单词. November. 11, 2020 07:41. by 李世亨 turtle@donga.com. 英国著名词典《柯林斯词典》将“封锁(Lockdown)”选为年度单词。 据英国广播公司(BBC)和《卫报》10日(当地时间)透露，柯林斯词典表示，因新型冠状病毒肺炎(COVID-19)的扩散事态，在网站、书籍、报纸等上“封锁”一词被使用了多达25万余次。该数字比去年4000次的使用次数增加了近60倍。但是并没有明确指出统计范围等。 柯林斯词典的顾问海伦•纽斯特德解释说：“2020年受世界性传染病的扩散支配。封锁被选为年度单词的理由是因为数十亿人为了阻止病毒而限制了自己的日常生活。”

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