特朗普不服大选结果，继续人事报复……政权更迭期日益扩大的领导力混乱. November. 11, 2020 07:41. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国总统特朗普当地时间9日通过推特闪电撤换国防部长马克·埃斯珀后，特朗普政府最后的内部混乱正在成为现实。在政权交接期跛脚鸭现象可能迅速加速的时刻，特朗普总统正在赶走外交安保核心人士，动摇政府部门。在国防领域领导力变得脆弱的情况下，如果伊朗或朝鲜强行进行武力挑衅，有可能会出现应对上的问题。 埃斯珀部长的更迭早已预料到了。据悉，埃斯珀在确定大选结果后，自己也打算提交准备已久的辞呈。6月初，当特朗普总统为镇压抗议种族歧视的示威队伍而计划投入联邦军队时，埃斯珀在记者招待会上公开表示，反对发动成为其根据的《暴动镇压法》。据说，当时特朗普总统以从未见过的程度表达了强烈的愤怒。埃斯珀在之后的7月事实上禁止了在军队内使用特朗普总统一直拥护的南方联盟旗，与特朗普总统再次发生冲突。 但是外交安保核心国防部长的人事更迭在政权交替时期进行是非常罕见的事情。有人担心，趁着美国政府内部混乱的氛围，伊朗等与美国有敌对关系的国家有可能试图进行武力挑衅。特别是，在拜登政府上台后将进行核谈判的朝鲜很有可能为了提高身价而进行改进射程和破坏力的新型洲际弹道导弹的发射等挑衅。在这种情况下，美国国防部领导力的空白将使超越个别司令部的美国政府层面的综合性、战略性的应对变得困难。 不顾这种可能性，特朗普总统坚持要撤换国防部长，再次迈出了“走自己的路”的步伐。今年8月，克里斯托弗·米勒被任命为反恐中心主任还不到三个月，就再次被调离岗位。他是军人出身，曾担任过白宫国家安全委员会反恐咨询及国防部副部长助理等职务。 《华盛顿邮报》指出：“由于埃斯珀的撤换，已经面临政治紧张和潜在安全风险的五角大楼陷入了另一种领导混乱之中。”众议院军事委员会主席亚当·史密斯就此次撤换表示，“不仅幼稚，而且鲁莽”，批评这是“使美国陷入更大危险的不稳定举动”。 官界甚至出现了“下一个是谁”的说法。特朗普总统一直公开表示不满的联邦调查局局长克里斯托弗·雷、中央情报局局长吉娜·哈斯佩尔可能被撤换。 除了人事权之外，特朗普总统在卸任前很有可能在经济、贸易、国内政策等全方位领域通过行政命令行使权力。《纽约时报》援引两名高层官员的话报道称：“撤换埃斯珀是特朗普在拜登获胜报道铺天盖地的媒体上重新提出自己名字的机会。”美国有线电视新闻网（CNN）预测：“埃斯珀被撤换的当天，将成为美国现代政治史上最粗暴的72天（特朗普离任前剩余时间）的第一天。”

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