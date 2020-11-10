拜登时代，文在寅政府全面重新讨论对朝政策不可避免 . November. 10, 2020 07:32. . 文在寅总统昨天表示，“美国民主党政府与韩国民主党政府有着紧密合作和平进程的经验”，表示将集聚智慧，使朝核问题取得更大的进展。这一表态强调韩美间的“民主党组合”，表现出了对拜登当选总统后的期待感。访问美国的外交部长康京和也表示，“不会回归到过去奥巴马政府时期的‘战略忍耐’”，期待维持现有的朝美对话基调。 尽管有这种期待，拜登时代的开幕还是要求韩国全面重新研究对朝政策。拜登虽然是非常了解韩国、热爱韩国不输他人的知韩派，但是他对特朗普总统的对朝政策非常批判。他虽然积极支持金大中政府的阳光政策，但看到其失败后，又重新回到了对朝强硬姿态。当然，在担任奥巴马政府的副总统期间，他还目睹了无视朝鲜、事实上缺乏战略的“战略忍耐”政策的失败。 拜登时代的对朝政策不会回到“战略忍耐”。已经宣布完成核武器开发的朝鲜已经超过了美国忍耐的水平，其威胁会越来越大。不管是针对朝鲜的制裁和施压，还是对话和协商，都必须积极参与。只是这种接近方法与特朗普总统完全不同。很难期待“自上而下”式的首脑外交。拜登斩钉截铁地表示：“只有朝鲜承诺减少核武器，才能进行首脑会谈。” 新政府很有可能采取与同盟共同应对、通过中国加强施压等多方接近方式来把朝鲜拉到谈判桌前的传统接近法。朝美谈判也将成为从工作级别开始循序渐进的可预测的对话。在可能需要几个月的政策再讨论期间，再加上堆积如山的国内外悬案，朝鲜核问题在政策优先顺序上被挤到后面的可能性也很大。在此期间，朝鲜有可能通过核武器、导弹挑衅，重新恢复冒险主义周期。 美国新一届政府预示着将果敢地与现有特朗普政策决裂。这将成为韩国政府严峻的考验。这就是为什么比起对韩美、民主党政府间的合作表示乐观，更担心围绕对朝政策的同盟间是否会出现分歧的原因。韩国政府应以新的接近法为基础，尽快与拜登权力交接团队协调政策。其开端就是抛掉在剩下一年半的任期内要实现一切的急躁心理。

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