千年王国与半个世纪的繁荣. November. 10, 2020 07:32. . 罗马的君士坦丁皇帝在物色帝国的新首都时选择了伊斯坦布尔。他以自己的名字命名这座城市为君士坦丁堡，建设了一座从未有过的华美之城。伊斯坦布尔是一个充满魅力的城市。东罗马帝国时期的君士坦丁堡是一座雄伟梦幻的城市，几乎无法和现在相提并论。 巨大的宫殿、战车比赛场、营造在城市各处的皇帝广场，康斯坦丁向康斯坦丁堡献上了帝国内主要城市的最佳造型物。位于雅典帕特农神庙的巨型雅典像、位于德尔福阿波罗神庙院子中的三条蛇形状的战胜波斯纪念碑、现在位于威尼斯的四匹青铜马等，众多雕塑装饰了这座城市的荣耀。 但是，如果没有环绕这座城市的优秀城墙，康斯坦丁堡的荣耀无法持续下去。罗马建筑技术的顶点——三重城墙是在大炮发明之前谁也不能侵犯的铁壁。伊斯坦布尔神秘魅力之一的梦幻般的蔚蓝海洋，以深水和暗礁保护城市。东罗马帝国的军队非常专业，结构也非常完善。 在城墙和军队的保护下，城市通过贸易获得了可观的收入。但奇怪的是，每天看着城墙和大海，城市人们的国防意识开始淡薄。虽然从思想上来说，人们并没有忘记国防的重要性，但他们舍不得花在国防上的钱，开始觉得军务工作很麻烦，很辛苦。 这里充满了财富，外敌入侵不断。后来四面都是敌人。但是，克服危机的努力却越来越弱，比起自己，更依赖于他人的力量。但即使这样，也能够坚持千年，可以说非常了不起，但也就只能说能够坚持千年以上。虽然我们实现经济复兴才半个世纪，但与千年王国的氛围正在越来越像。 历史学家

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