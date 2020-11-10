拜登当选人将恢复特朗普时期没有的“第一爱犬”. November. 10, 2020 07:32. by 李世亨 turtle@donga.com. 美国总统当选人乔•拜登决定明年1月入主白宫时，将现在自己饲养的两只德国产牧羊犬“Champ”和“Major”全部带去。自20世纪初沃伦•哈丁总统之后，美国总统大多在白宫饲养伴侣犬等动物，但唐纳德•特朗普总统以洁癖症等为由，没有饲养动物。 8日，据《纽约时报》报道，如果“Major”进入白宫，将成为历史上第二只遗弃犬出身的“第一爱犬”。当选人的女儿阿什莉2018年在当选人住宅所在的特拉华州的一家遗弃犬保护所发现并临时保护了Major，之后Major被当选人领养。过去Major曾暴露在有毒物质之下，当时主人无法承担治疗费，于是将其送到保护所。 最初的流浪犬出身的第一爱犬是前总统林登•约翰逊培养的混血小猎犬“Yuki”。约翰逊的女儿露西在加油站发现Yuki，进入白宫后因其特有的活泼被称为“唱歌的狗”。 在大选游说正酣的上个月，拜登当选人往自己的Instagram上传了一篇以“托Major的福，可以挺过艰难的游说”为宗旨的文章。他还在自己的网站上写道：“无论是红色州(共和党强势地区)，还是蓝色州(民主党强势地区)，对于狗的力量，我们都能够同意。现在让我们把爱狗的人送到白宫去吧。”他的部分支持者也喊出了“重新在白宫养狗”的口号。

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