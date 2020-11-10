6•25参战钢琴大师的“特别授课”. November. 10, 2020 07:32. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. “在世界各地，向参加韩国战争而失去生命的军人，以及他们的家人和朋友献上这一演奏。如果没有他们的牺牲，韩国就不会战胜战争的伤痛并得到今天这样的发展。因为我也是军人，所以能有这样的机会，我感到非常荣幸。” 巴赫的康塔塔(大合唱)《上帝的时间总是最佳的时间》的钢琴编曲演奏静静地在画面上流淌。9日上午，在京畿乌山市竹美岭和平公园内的史密斯和平馆。这里是世界著名钢琴教育家萨莫尔•伯恩斯坦(93岁)的网络大师班的现场。 由乌山市主办的该大师班课程，通过视频连接伯恩斯坦在纽约的住宅和史密斯和平馆，由金景石(首尔艺术高中3年级)、李宇林(乌山远一小学3年级)等4名预备钢琴家演奏，以视频授课的形式进行。钢琴家安仁模担任主持人，推动活动顺利举行。 伯恩斯坦23岁加入美军，并于1951年4月被派往战争中的韩国。在1年半的时间里，在京畿道坡州、涟川等最前线进行了100多场慰问演出。在大师班课程之前通过视频公开的纽约住宅采访中，他翻开旧日记本回忆说：“1951年8月26日在演奏《圣母玛利亚赞歌》的过程中地狱之门打开了。曲射炮的弹丸在周围大量涌现，钢琴演奏以此为背景，像波浪一样发出响声。” 伯恩斯坦1977年退居演奏一线，担任纽约大学教授，著有《肖邦演奏解释》等演奏家的必读书目，对钢琴教育产生了很大的影响。他还因主演伊森•霍克执导的纪录片《钢琴家萨莫尔的纽约十四行诗》(2014年)在87岁高龄时受到关注。 “不要叫我老师。请叫我萨莫尔”，以此轻松开启大师班课程的他依次听了四名参赛者的演奏后，从接触钢琴的基本理解入手，通过强弱和速度、踏板连奏等，在两个小时的时间里毫无保留地进行了教学。结束大师班课程和呈献演奏后，他最后对四位预备钢琴家建议说：“首先要把乐谱中的东西当作知识，在情绪上理解之后，最后让身体熟悉。” “过了90岁，脑海里就会产生很多关于要在世界上留下些什么的想法。问问周围的人，也没有合适的答案。最终得出的结论是‘人生最重要的是为何做贡献’，我所能做的贡献是让音乐家们产生自信感。”

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