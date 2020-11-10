“手球女帝”柳恩熙重返国内赛场. November. 10, 2020 07:33. by 金培中 wanted@donga.com. 带领釜山设施公团拿下俱乐部成立以来的首个冠军后进军欧洲赛场的“手球女帝”柳恩熙(30岁•照片)即将重返国内赛场。9日，大韩手球协会表示，柳恩熙为了回归国内赛场，已于近日回国。 2018~2019赛季结束后转会到法国巴黎92队的柳恩熙在常规赛中攻入71球(联赛第14位)，被选为月度最佳球员(2月)等，成功度过了自己的首个赛季。因新型冠状病毒肺炎(COVID-19)联赛提前结束，3月回国的柳恩熙在国内进行训练后于7月出国。在9月开幕的2020~21赛季法国联赛中，她在4轮比赛中共攻入17粒进球，为球队在14支球队中排名第三做出了贡献，但随着法国国内的新冠肺炎确诊患者人数以每天数万名为单位增加后，她决定重返国内赛场。 在韩国国内，她活跃在原所属球队釜山设施公团。釜山设施公团主教练姜载元表示：“以国内最高水平的薪资待遇签订了1年的合同。计划自我隔离结束后，下月初与球队会合后，从第二轮开始出场。” 釜山设施公团在休赛期把外援人数增加到2人等，积极加强战斗力，再加上曾是球队战斗力核心的柳恩熙，使釜山设施公团在时隔两个赛季后重新夺回冠军杯获得了力量。2020~2021赛季手球联赛将于27日开幕。

한국어