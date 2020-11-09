重翻4年前定论的岭南地区新机场，是不负责任的政治. November. 09, 2020 07:37. . 共同民主党6日不顾主管部门国土交通部的反对，将釜山加德岛新机场（东南圈新机场）验证预算20亿韩元纳入明年预算案。东南圈新机场是2016年朴槿惠政府时期扩建现有金海机场的“金海新机场”。但文在寅政府去年12月在国务总理室设立验证委员会，开始重新研究其可行性，目前尚未得出结论。国土部长金贤美虽然反对称“没有做出不恰当的结论，但指定特定地区并讨论适当性不符合法律程序”，但据说没有效果。 国土部4年前曾邀请法国巴黎机场工业园工程（ADPi）进行可行性调查，之后公布“金海新机场”是最佳方案。虽然因为政权交替而想要推翻政策也是问题之一，但是即使推翻也要在验证委重新讨论结果出来后再做才是最起码的常识。但是执政党却表示“舆论已经倾向加德岛新机场”，在得出结论之前就分配了妥当性调查预算，正在烧火加温。在这一过程中，国土部工作人员表现出认为不妥的态度，共同民主党院内代表金泰年甚至出口粗话喊叫“国土部第二次官来一趟”。“国民力量”党领导层5日访问釜山时，与其指出自己在执政党时期决定的国策事业被推翻的问题，反而表示：“如果决定是加德岛，将积极提供帮助。” 在过去的10多年里，东南圈新机场的建设，由于朝野政治家们的不负责任的推进，说只要立即拿到选票就行，经历了一再的浮沉。前总统李明博曾作为大选公约予以推进，又因地区矛盾激化而于2011年宣布废除，向国民进行了道歉。但是在第二年大选中朴槿惠前总统再次提出，后来又出现了问题，最终在2016年动员海外企业到金海新机场弥合了矛盾。但文在寅政府上台后，又想推翻这种做法。 大部分人认为，政治圈再次助长岭南圈新机场争议，是为了在明年釜山市长补选和2022年大选之前抓住釜山庆南民心。即使眼见到过去10多年间将大型国策事业用于选举的结果，仍是无动于衷的态度。试问，谁又能保证一旦政权更迭，不会因为利害关系被再次推翻呢？

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