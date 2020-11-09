金惠秀：“我的心死去的那天，活下去的希望降临了”. November. 09, 2020 07:37. by 金哉希 jetti@donga.com. 1986年以《甘宝》(1986年)出道以来，金惠秀(50岁)共出演了38部电影，但对她来说仍有决定作品的“命运契机”。12日上映的《我死去的那天》(导演朴智婉)也是如此。数年前，当她度过人生中最痛苦的瞬间时，看到了剧本。那是很久以前断缘的母亲的上亿韩元债务问题再次浮出水面，并让她的名字成为别人话柄的时候。5日，在首尔钟路区三清洞一家咖啡厅，记者见到了金惠秀，她说，自己对似乎变得和自己一样疲惫的主人公“贤秀”产生了认同感，所以决定出演。 “在奇妙地陷入绝望的时候遇见了这部作品。生活中不是会有我还没有开始，就遇到完全无法预测会如何进行的痛苦和绝望的瞬间。我感觉身处这种情况的贤秀的感情和我很相似。” 电影描写了因离婚诉讼和身体麻痹等原因，将休职很久的警察大学出身的警卫贤秀追查犯罪事件核心证人少女世真(卢贞义饰)失踪的过程。 金惠秀表示，吃安眠药才勉强入睡的贤秀的样子和现实中的自己重叠，并亲自写了部分电影台词。在采访现场，她像前一天刚结束拍摄一样，流畅地吟诵了台词。 “‘我每天都做梦。在梦里我梦见自己死掉了。看着死去的我，产生了那种想法。’我痛苦的时候反复做这种梦。本来不想写进台词的，但反复拍摄后觉得‘贤秀当时应该也像我一样吧’，所以追加了台词。” 屏幕中的贤秀眼睛充血，口红随便涂一下就显露出来了。这与《老千》中的风流老板娘郑女士、《盗贼们》中的百事、《观相》中的名妓妍洪等以妖艳的脸庞站在镜头前的她的代表作中的角色截然相反。 “虽然是部小电影，但从未带着自己要努力配合对方的想法去出演，根本没有那种想法。如果觉得有必要好好制作并介绍这样的故事，就遵从自己的内心选择吧。” 金惠秀说，幸运的是，她身边有朋友在疲惫的时候守护着她，希望这部电影能给处在生活悬崖边上的人们带来小小的安慰。 “与其说克服痛苦，不如说坚持那个瞬间。在此过程中，默默地伸出的一只手能带来很大的安慰和勇气，希望大家知道这一点。贤秀无法通过世真克服自己的伤痛。只是通过拥抱和自己有着相似伤口的人，来鼓起勇气去面对现实，去思考下一个问题。正如电影名一样，虽然是‘我的心完全死去的日子’，但希望观众能够感受到重新活下去的希望。”

한국어