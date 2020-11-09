拜登时代，再生能源和环保产业“明朗”... 石油行业“阴沉”. November. 09, 2020 07:38. by 洪锡浩记者 will@donga.com. 韩国主要企业正在密切关注美国总统当选人乔•拜登上任后将会推进的经济政策。预计太阳能、风力等环保产业和电动汽车电池产业等将给经济增长带来弹性。美国是占据韩国太阳能电池出口90%的主力市场，同时也是世界第二大规模的电动汽车市场。相反，有观测认为，石油化学等传统能源产业的前途并不平坦。半导体产业随着美中矛盾的趋势，中、长期展望出现了分歧。 首先，具有代表性的受惠产业是再生能源和环保产业。拜登当选人在大选过程中承诺，△设置5亿个太阳能板条 △4年内改造400万栋建筑和200万栋住宅，提高能源效率。特别是，对于在4年任期内投入2万亿美元(约2300万亿韩元)到2035年为止在电力生产中零排放碳的公约，国内主要环保发电企业表现出了浓厚的兴趣。 因此，在美国家庭用•产业用太阳能市场上保有较高占有率的韩华Q-Cells和LG电子等企业预计会直接或间接受惠。特别是，韩华Q-Cells今年上半年(1~6月)在美国居住用和商用太阳能模块市场上的占有率达到了第一位。 相反，传统能源产业炼油业界和碳排放量大的石油化学业界则担心会萎缩。石油业界相关人士表示：“拜登当选人表示可以新设环境关税等，因此出现了应该先制定对策的呼声。” 韩国电池行业也在忙碌着。拜登当选人提出了加速普及电动汽车、支持电池研究开发(R&D)及生产加速化等公约。LG化学在美国俄亥俄州和密歇根州设有电池生产工厂，SK Innovation在佐治亚州正在建设工厂，拜登当选人表示会扩大过去由奥巴马总统主导的全民健康保险系统“奥巴马关怀”，国内制药和生物业界也对此期待很高。因为公约中包括了奖励仿制药处方的内容。 对半导体、显示器业界的中、长期展望则出现了分歧。很多人预测，即使拜登当选总统执政，美中矛盾也不会改变。因此，预计对主要客户公司华为的出口制动也很难在短期内得到解决。但是业界也有分析认为，在半导体、显示器等领域一直紧追不舍的中国企业可能会失去力量，因此韩国企业可能会获得反射利益。

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