德国地方议会通过“应保留柏林少女像”决议案. November. 09, 2020 07:38. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 德国柏林米特区议会通过了要求撤回对“和平少女像”的拆除命令的决议案。据此，少女像很有可能像当初那样在明年8月14日之前保住现在的位置。 据主管设立少女像的当地市民团体“韩国协议会”透露，米特区议会5日对“应该保留少女像”的决议案进行了表决，在37名出席议员中获得了28人的赞成票。斯特凡•冯•达塞尔区长所属的绿党、社会民主党、左派党所属议员们一致投了赞成票。但据悉，安格拉•默克尔总理领导的执政党基督教民主党、右派自由民主党、极右势力“为德国的对策(AfD)”所属议员都表示反对。 该少女像是为了追悼第二次世界大战当时的慰安妇牺牲者，于今年9月25日设立的。但是日本政府强烈反对，要求拆除，因此米特区于上月7日向韩国协议会通报称“请于一周内拆除”。韩国协议会也立即提出了停止拆除命令的停止(假)处分申请，因此上月13日暂时保留了拆除命令。 此前米特区为了仲裁双方的矛盾，提议修改以追悼慰安妇牺牲者为中心的现有碑文内容，为因战争犯罪引发的女性性暴力问题及预防作贡献。对此，韩国协议会代表韩正和表示：“如果修改碑文内容，我们也将要求永久设立少女像。” 预计日本方面也会继续抗议。据《共同社》报道，日本第三大城市名古屋市5日表示：“日本和德国的友好关系受损”，并向米特区方面发送了拆除少女像的书函。

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