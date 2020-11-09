金泰勋包揽KPGA奖金王和大奖. November. 09, 2020 07:39. by 姜泓求 windup@donga.com. 韩国职业高尔夫(KPGA)韩国巡回赛的金泰勋(35岁)将2020赛季定为自己的年份。出道14年后，他同时获得了捷恩斯大奖和奖金王。 8日，金泰勋在京畿坡州市西原谷乡村高尔夫俱乐部(标准杆72杆)举行的KPGA韩国巡回赛本赛季最后一场比赛LG Signature球员锦标赛最后4轮(总奖金10亿韩元)上，抓下2支小鸟球，吞下2个柏忌，打出平标准杆的成绩，并以低于标准杆13杆共275杆的总成绩排在了并列第9位。 通过此次比赛，他在捷恩斯积分、奖金榜上均占据了第一名。甩开了金韩星、李在京等选手的追击。这是继2016年的崔镇浩之后，时隔4年再次有球员在KPGA韩国巡回赛中同时获得奖金和大奖积分第一名。获得大奖积分第一名的金泰勋将获得5000万韩元的奖金和1辆捷恩斯汽车，并将在今后5年内获得KPGA韩国巡回赛种子选手名额，以及2021-2022赛季欧洲巡回赛种子选手名额。 本赛季月捷恩斯锦标赛中，金泰勋时隔两年再次夺冠(职业生涯第4胜)，瞄准了捷恩斯大奖。与曾是大奖竞争者的金韩星、李在京等选手参加在美国举行的美国职业高尔夫(PGA)巡回赛CJ杯不同，他留在国内努力管理状态。特别是在上个月举行的Bizplay电子新闻公开赛上，他排在并列第32位，追加拿到110个积分，约326万韩元奖金，在两项排名中攀升至领先位置。 还诞生了最高龄新人王。金泰勋和1985年出生的同龄人李元俊(35岁•澳大利亚)分享了这一奖项。在本次比赛中，他以低于标准杆1杆共287杆的成绩排在第51位，获得了巡回赛新人奖—卡斯泰尔巴雅克新人奖。他刷新了2000年石钟律(当时31岁)的最高龄新人奖纪录。澳大利亚侨胞李元俊主要活跃在PGA二级巡回赛、日本职业高尔夫(JGTO)巡回赛等海外舞台上，并在2019年KPGA锦标赛上夺冠，获得了国内巡回赛会员资格。在今年10月举行的Bizplay电子新闻公开赛上，他尝到了冠军滋味。 另外，韩升洙(34岁•美国)获得了本次大赛冠军。韩升洙当天抓下6支小鸟球，打出低于标准杆6杆，并以总成绩低于标准杆17杆共271杆，尝到了巡回赛首胜的滋味。

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