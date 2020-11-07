作家们眼中“正在死去的地球”. November. 07, 2020 07:45. . “越是关注环境并进行研究，就越能感觉到人类文化破坏世界的现象令人震惊和恐惧。讲述浮尘、二氧化碳排放量增加、海洋污染等看不见的环境问题，是作为作家的义务。”——摄影师克里斯·乔丹。 有作家像先知一样向人们宣传气候变化和环境破坏。剧作家伊普森的《布兰特》中有以下内容。“令人恶心的英国煤云/给这个地方盖上黑幕/给闪耀着新鲜绿荫的草木全部带来伤口/将美丽的新芽晒干至死/卷着毒气形成漩涡/把太阳和它的光从原野上夺走/受到苦等的审判的那个村庄/下着像灰土一样的雨。”伊普森记录下了，工业革命导致的乌黑污染物质从英国飘到挪威，杀死了山、河和湖。 “温室气体导致的全球变暖将改变地球的天气。”20世纪30年代，日本童话作家宫泽贤治在名为《古斯柯·布多力传记》的童话中介绍了温室效应。故事里，为了帮助当时冷害严重的东北地区的人们，人工制造了火山喷发，用从中产生的二氧化碳来温暖地球。他的眼光令人惊讶，因为他在作品中写出了当时不过是几个先知的科学家们提出的理论——全球变暖。 很多作家记录了在现实中遇到的气候灾难和环境破坏。拜伦在1815年就坦博拉火山造成的灾难写了一首诗。当时3年间没有夏季，由于粮食不足，欧洲各国发生了暴动。“做梦了/也许那不是梦/闪耀的太阳失去了光芒/星星无光无路/在无尽的宇宙空间黑暗中彷徨/像冰一样冰冷的地球在没有月亮的空中/瞎了眼睛随意旋转，逐渐变暗。” 还有一些作品描写了最严重沙暴制造的悲剧。约翰·史坦柏在《愤怒的葡萄》中说，20世纪30年代的美国是在巨大的萧条和空前的沙尘暴之间受到两面攻击的黑暗时代。但灾难的导火索是人类傲慢不逊的欲望，是超出所能承受的限度残酷驱使大地的结果。 1918年，以最早的大流行——西班牙流感为题材的凯瑟琳·波特的小说《苍白的话，苍白的骑手》中就有这样的句子。“不具备救护车的情况下，床也没有空的。而且医生和护士也太忙了，找不着。所有的剧场，几乎大部分的店铺或餐厅都关门了，街道上整天都在举行葬礼……” 在日益严重的气候变化和环境破坏面前，人类生存的道路只有与自然的相生。“今天的地球不是以前那生机勃勃的地球。为了人类的利益而建设城市、砍伐森林、破坏生态界的粗暴行为应该停止。现在，人类正被欲望的网缠住，被冠状物紧紧地缠住。一起来拯救共存的家园吧。”——摘自具明淑的《新冠时代》

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