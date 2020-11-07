BLACKPINK不戴手套触摸熊猫幼崽引发争议. November. 07, 2020 07:46. by 金祺容 kky@donga.com. 前段时间以“盲目的”爱国主义攻击K-POP组合防弹少年团(BTS)的中国网民和官方媒体，这次又开始攻击女子组合BLACKPINK。BLACKPINK本月3日在YouTube等社交网路媒体(SNS)上公开了与中国珍稀动物大熊猫接触的视频，她们主张没有像自己所希望的那样重视大熊猫。 官方英文杂志《环球时报》6日表示：“BLACKPINK成员在接触韩国爱宝乐园出生约3个月的熊猫幼崽‘福宝’，以及2016年来到韩国的‘华妮’(韩国呼名：爱宝)时，都化了浓妆。有时连手套和口罩都不戴。”接着，该媒体补充表示，“熊猫幼崽的免疫力很弱，如果化浓妆或不佩戴防疫装备的话，可能会很危险。大熊猫是中国的‘国宝’，即使在海外出生，到了一定时期也要回到中国，所以属于中国。” 部分网民在微博上发表文章称“回收韩国的大熊猫吧”。全世界动物园的大熊猫都是由中国租借的。 中国野生动物保护协会在5日的声明中主张：“韩国偶像组合成员在没有戴手套的情况下触摸了国宝熊猫，对此不能置之不理。”该协会还补充说，已正式向爱宝乐园和BLACKPINK方面提出抗议，要求他们立即停止非法接触大熊猫的行为，并删除出现相关场面的视频。 同一天，爱宝乐园在Instagram上登载了BLACKPINK的视频预告片，并公告称“正式拍摄是在负责兽医和饲养员的监督下，经过彻底的消毒和防疫后进行的”。在中国方面提出抗议后，爱宝乐园删除了该视频。

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