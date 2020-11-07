在新冠肺炎时代，2020年“江陵国际电影节”线上举办. November. 07, 2020 07:46. by 金哉希 jetti@donga.com. “由于门票价格昂贵、售罄等原因，能够参加电影节的观众有限。而网络电影节可以解决这个问题。” 前多伦多国际电影节组织委员长皮尔斯•汉德林6日在江原江陵市拉卡伊桑派恩度假村举行的江陵国际电影节活动“江陵论坛”网络主题演讲中做出了上述表示。他说：“电影节就像只有成为信徒才能了解内部的宗教一样，具有排他性，因此除了热情的观众之外，我一直在苦恼如何与新观众见面。网络电影节是将原来只限于一部分人的电影节打造成地方、全国乃至世界性的电影节的方法。”5日开幕的江陵国际电影节将持续到7日，线上和线下形式并举。 在以“后新冠疫情时代，新常态时代的电影节”为主题进行的当天论坛上，各国国际电影节组织委员长和执行委员长通过视频，回顾了因新冠疫情余波而剧变的电影节的情况，并讨论了今后的发展方向。江陵国际电影节理事长金东浩表示：“受新冠疫情影响，电影节取消或在线举办等，正在寻求生存之路。电影节的生存成为课题，因此准备了各国交流经验的机会。”前组织委员长汉德林等11名海外电影节相关人士在线参加，全州国际电影节执行委员长李俊东、釜山国际电影节执行委员长田梁俊等6名国内电影节相关人士线下参加。 前组织委员长汉德林预测说，在后新冠疫情时代，电影节仍将在电影产业中具有影响力。他说：“电影节的重要作用是通过电影节邀请履历来宣传电影的名字，之后是相关导演的后续作品制作及投资等。该作用对于后新冠疫情时代和独立电影来说仍然非常重要。”对于电影购买和销售的电影节市场的未来，他表示：“和戛纳电影节一样，多伦多国际电影节也开启了网络市场。这将为不能直接参加电影节的小发行公司提供更多的电影销售机会。” 取消今年电影节日程的香港国际电影节组委会主席王英伟博士表示：“向大众公开了电影节选定的作品名单，通过网络审查新人导演的作品并颁奖。”意大利乌迪内远东电影节执行委员长萨布里娜•芭拉切蒂表示：“与意大利最大的网站签订协议，构建了网络电影节平台。” 也有人对网络电影节持否定意见。福冈亚洲电影节执行委员长前田舟表示：“网络电影节并不是真正意义上的电影节。电影节最重要的是在大屏幕上看电影，上映后与导演进行沟通。福冈电影节将延期至明年5月，将以线下形式举行。”法国VESOUL国际亚洲电影节组织委员长马丁•特鲁安表示：“电影节是向制片人准备制作其他电影的预算的跳板。对商业竞争力不足的国家的导演们来说，这是现实中更需要解决的问题。”

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