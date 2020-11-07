“相当于政治军人介入政治的水平……不会坐视不理”执政党一片沸腾. November. 07, 2020 07:47. by 韓相準, 黃炯? alwaysj@donga.com,constant25@donga.com. “不会坐视部分政治检察官的这种行为。”（共同民主党党首李洛渊） “这相当于政治军人介入政治的水平。”（共同民主党最高委员金钟民） 6日，共同民主党领导层毫无保留地吐露了对检察总长尹锡烈领导的检察机关的声讨。执政圈认为，检察机关调查月城核电站1号机组经济性评价造假事件，事实上是对文在寅政权的正面挑战。 特别是，执政党内部认为核电调查是“检察机关蓄意攻击文在寅总统任期后半段”的氛围非常强烈。事件已经超越法务部长秋美爱和尹锡烈之间的法理冲突，正在演变成为执政党全体和尹锡烈的对决局面。 ○“检察机关还要盯上总统的能源政策吗？” 李洛渊当天在最高委员会议上史无前例地使用了强硬的措辞声讨了检方。李洛渊表示：“对（月城1号机组）问题进行监查的监查院没有委托调查，检方对在野党告发的政治攻势型事件进行了大规模应对”，“这是政治调查，也是滥用检察权。”他还说：“希望检方立即停止危险又鲁莽的暴走。” 下一位发言者院内代表金泰年干脆认为，这是检察机关干预国政。他说：“对检方干预国政的调查形态深表遗憾”，“虽然我对此表示遗憾，但这是我能够使用的最文雅的表达方式。” 执政党之所以愤怒，是因为正如李洛渊所说，能源转变是文在寅总统的大选承诺，也是文在寅政府的重要政策。共同民主党相关人士表示：“尹锡烈总长去年通过调查前法务部长曹国，挑战了总统的人事权，现在又触动了政权的核心政策。” 青瓦台没有公开表明立场。但是内部氛围与共同民主党没有太大区别。青瓦台相关人士表示：“真是无语。不知道检察机关为什么搞政治。这是为了动摇脱核电政策。” ○公调处等检察改革步伐将进一步加快 执政党除了对检察机关的愤怒之外，还在密切关注检察机关的调查将走向何方。共同民主党内部当天分析认为：“很有可能连前任和现职青瓦台人士也盯上了。” 实际上，当天检方对韩国天然气公社社长蔡熙凤的住宅和办公室进行了扣押搜查。蔡熙凤曾担任文在寅政府的第一任总统产业政策秘书，全权负责脱核电政策。当时蔡熙凤的上级是前经济首席秘书洪长杓、前政策室长张夏成。他们都是文在寅政府政策阵营的核心人士。 共同民主党的一名议员说：“为了收拾现在的局面，只能撤换尹锡烈，但问题是会带来相当大的负担。”因为，如果提前撤换任期两年的检察总长，尹锡烈将成为政权的牺牲品。在下届大选候选人的舆论调查中，尹锡烈的支持率继李洛渊、京畿道知事李在明之后排在第三位，执政党烦恼的是，一旦撤换，将进一步加重尹锡烈的政治分量。 执政党核心相关人士表示：“从执政前开始，就有人担心任期末就会遭到检察机关的攻击，但没想到会如此露骨地展开攻击”，“检察改革成了文在寅总统剩余任期中的最大课题。”对此，执政党将更加致力于成立牵制检察机关的高层公职人员犯罪调查处（简称公调处）。虽然目前公调处长候选人推荐委员会正在运作，但如果在野党以否决权的名义拖延时间，共同民主党完全可以单独处理公调处法修正案。

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